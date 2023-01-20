https://ria.ru/20230120/krym-1846155288.html

В Крыму посоветовали не сомневаться в способности России защитить себя

В Крыму посоветовали не сомневаться в способности России защитить себя - РИА Новости, 20.01.2023

В Крыму посоветовали не сомневаться в способности России защитить себя

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:07

2023-01-20T09:07

2023-01-20T09:07

георгий мурадов

джо байден

владимир зеленский

киев

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россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память. Ранее газета News York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. В свою очередь Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. "Всё это, судя по всему, подводит к необходимости подготовки страны и общества к полной мобилизации наших ресурсов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Крым и вся Россия уже сосредоточились - это должно быть ясно врагам нашей тысячелетней цивилизации. В нашей способности отстоять себя, нашу историю, нашу память и наше право быть собой никто не должен сомневаться", - сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, логика и динамика развития событий на украинском плацдарме "военного столкновения западного военного блока с Россией", как и последние заявления американских стратегов, провоцирующие "бандеровцев к нанесению ударов по Крыму", требуют глубокой оценки и осознания сложившейся ситуации всем российским обществом. "Заявленные противником намерения свидетельствуют о приближении кульминационной фазы столкновения - перехода к полномасштабной войне, в которой стороны раньше или позже будут объективно вынуждены применить все имеющиеся в их распоряжении средства", - полагает постпред. По его мнению, коллективный Запад давно готовился к открытому противостоянию с Россией, отказываясь признать право народа Крыма на самоопределение и российский статус полуострова. "По существу Запад отказывает русским в праве жить вместе с другими близкими народами на своей исторической территории. Иными словами, теперь уже ясно, что Вашингтон и Брюссель приняли решение разрушить непокорную многонациональную и многоконфессиональную Российскую цивилизацию, точкой сборки которой более тысячи лет назад стала историческая Таврида, давшая духовную основу сложившемуся Русскому миру", - сказал постпред. Мурадов подчеркнул, что сегодня в Вашингтоне и Киеве, судя по всему, завершили рекогносцировку ситуации, и пришли к "далёкому от реальности выводу о том, что они могут добиться своих целей". "Они, как неоднократно говорил наш президент (президент РФ Владимир Путин – ред.), ничего не услышали, не поняли и не сделали никаких выводов из весьма сдержанного отношения России к её противникам в ходе объявленной военной операции на территории захваченной ими Украины. Они проигнорировали и предостережения о том, что не следует забывать о российском превосходстве над ними в стратегических вооружениях, надеясь на то, что Россия не решится на сокрушительный удар, даже если будет создана угроза её существованию", - сказал Мурадов и добавил, что на Западе ещё тщетно полагают, что запустив маховик накачивания Украины разрушительными тяжёлыми вооружениями, а также замаскированными под добровольцев натовскими боевыми частями, им удастся остаться в стороне и не получить катастрофического для них ответа.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230120/krym-1846142142.html

https://ria.ru/20230119/podderzhka-1846130652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

георгий мурадов, джо байден, владимир зеленский, киев, украина, россия, политика