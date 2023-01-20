05:06 20.01.2023 (обновлено: 09:01 20.01.2023)
В Крыму пообещали "сполна ударить в ответ" в случае атаки Киева
Глава парламента Константинов: если Киев попытается атаковать Крым, получит ответный удар
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Если киевские власти попытаются напасть на Крым, то получат ответный удар, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщала на этой неделе газета The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена начинают признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма. В свою очередь, Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку захватить полуостров.
"Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ", — сказал Константинов.
Он отметил, что крымчане сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с украинским государством, сформировавшимся после государственного переворота.
Накануне посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также предупредил, что Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории страны, включая Крым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.