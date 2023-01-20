https://ria.ru/20230120/krym-1846142142.html

В Крыму пообещали "сполна ударить в ответ" в случае атаки Киева

В Крыму пообещали "сполна ударить в ответ" в случае атаки Киева - РИА Новости, 20.01.2023

В Крыму пообещали "сполна ударить в ответ" в случае атаки Киева

Если киевские власти попытаются напасть на Крым, то получат ответный удар, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T05:06

2023-01-20T05:06

2023-01-20T09:01

владимир константинов

джо байден

владимир зеленский

киев

сша

давос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:343:2732:1880_1920x0_80_0_0_cadac239f200cc822fce582d151f7c13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Если киевские власти попытаются напасть на Крым, то получат ответный удар, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Как сообщала на этой неделе газета The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена начинают признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма. В свою очередь, Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку захватить полуостров. Он отметил, что крымчане сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с украинским государством, сформировавшимся после государственного переворота.Накануне посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также предупредил, что Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по территории страны, включая Крым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/krym-1846128958.html

киев

сша

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир константинов, джо байден, владимир зеленский, киев, сша, давос