https://ria.ru/20230120/krizis-1846400577.html

Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги

Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги - РИА Новости, 20.01.2023

Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги

Невозможность правительства США платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T22:49

2023-01-20T22:49

2023-01-20T22:49

сша

джо байден

джанет йеллен

в мире

экономика

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Невозможность правительства США платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен. "Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис", - заявила Йеллен в интервью CNN. Министр добавила, что все американцы почувствуют на себе последствия этих событий и многие потеряют работу. "Если это случится, стоимость заимствований для нас вырастет и каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся", - отметила он. Йеллен также подчеркнула, что в результате невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств США может быть понижен. Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта. "Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы. Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов, министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Ранее она предупреждала, что имеющихся у министерства резервов хватит до начала лета, после чего становится возможен дефолт. Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.

https://ria.ru/20230120/defolt-1846253924.html

https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html

https://ria.ru/20230120/antonov-1846141331.html

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сша, джо байден, джанет йеллен, в мире, экономика, министерство финансов сша