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Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги - РИА Новости, 20.01.2023
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Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги
Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги - РИА Новости, 20.01.2023
Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги
Невозможность правительства США платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:49
2023-01-20T22:49
сша
джо байден
джанет йеллен
в мире
экономика
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Невозможность правительства США платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен. "Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис", - заявила Йеллен в интервью CNN. Министр добавила, что все американцы почувствуют на себе последствия этих событий и многие потеряют работу. "Если это случится, стоимость заимствований для нас вырастет и каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся", - отметила он. Йеллен также подчеркнула, что в результате невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств США может быть понижен. Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта. "Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы. Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов, министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Ранее она предупреждала, что имеющихся у министерства резервов хватит до начала лета, после чего становится возможен дефолт. Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.
https://ria.ru/20230120/defolt-1846253924.html
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сша, джо байден, джанет йеллен, в мире, экономика, министерство финансов сша
США, Джо Байден, Джанет Йеллен, В мире, Экономика, Министерство финансов США
22:49 20.01.2023
 
Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги

Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности Вашингтона платить долги

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Невозможность правительства США платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис", - заявила Йеллен в интервью CNN.
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Министр добавила, что все американцы почувствуют на себе последствия этих событий и многие потеряют работу.
"Если это случится, стоимость заимствований для нас вырастет и каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся", - отметила он.
Йеллен также подчеркнула, что в результате невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств США может быть понижен.
"Это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру", - заключила министр.
Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
"Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.
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Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов, министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Ранее она предупреждала, что имеющихся у министерства резервов хватит до начала лета, после чего становится возможен дефолт.
Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.
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