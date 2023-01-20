https://ria.ru/20230120/kritika-1846143588.html

Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о крушении вертолета

Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о крушении вертолета - РИА Новости, 20.01.2023

Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о крушении вертолета

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T06:02

2023-01-20T06:02

2023-01-20T11:16

в мире

владимир зеленский

украина

всемирный экономический форум в давосе

бровары

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава киевского режима во время своей речи предположил, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не несчастным случаем, а следствием российской спецоперации. Он также пообещал захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники."Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Германия должна прекратить оказывать помощь Украине", — считает Russ A Bott."Западные правительства должны убрать этого парня. По крайней мере, они однозначно должны перестать его поддерживать", — считает MathsStats."Я не верю ни единому слову Зеленского", — подчеркнул Dean Carbon."Представьте себе, как вы даете вашим соседям в долг деньги, которые вроде бы нужны им, чтобы оплатить счета за электричество, а потом видите, как они пригоняют новую машину, едут в отпуск и покупают дизайнерскую одежду. Ни дать ни взять Зеленские", — сыронизировал A Dogg."Всего год назад никто понятия не имел, кто такой этот самодовольный хапуга-миллионер. Скорее всего, в настоящий момент Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании", — резюмировал The Welsh Judge.Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Всего, по уточненным данным ГСЧС страны, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, еще 25 пострадали.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846143070.html

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в мире, владимир зеленский, украина, всемирный экономический форум в давосе, бровары