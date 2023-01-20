https://ria.ru/20230120/kreschenie-1846376127.html
Башаров рассказал, как окунался в крещенскую купель, несмотря на ислам
Башаров рассказал, как окунался в крещенскую купель, несмотря на ислам - РИА Новости, 20.01.2023
Башаров рассказал, как окунался в крещенскую купель, несмотря на ислам
Актер Марат Башаров, мусульманин по вероисповеданию, рассказал РИА Новости, что на съемках фильма "Сибирский цирюльник" ему пришлось окунаться в "крещенскую... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:32
2023-01-20T19:32
2023-01-20T19:32
религия
марат башаров
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Актер Марат Башаров, мусульманин по вероисповеданию, рассказал РИА Новости, что на съемках фильма "Сибирский цирюльник" ему пришлось окунаться в "крещенскую прорубь". "Я играл юнкера, воцерковленного, православного человека. И в ходе съемок моему герою нужно было окунуться в крещенскую купель. Думаю: что мне, мусульманину, остается делать, не противоречит ли это моим религиозным канонам? Когда Михалков дал сигнал "Мотор!", а мои товарищи стали нырять в купель, я тоже нырнул в купель, но со словами "с именем Аллаха!", – рассказал РИА Новости Башаров. По его словам, он вышел из купели бодрым и веселым. "Не думаю, что это противоречило канонам ислама. Потом, уже после съемок, я спросил у мусульманского религиозного деятеля, правильно ли я сделал. Он ответил, что ислам – это такая религия, что если выполняешь свою работу, не противоречащую правилам религии, и вспоминаешь Аллаха, ты все правильно делаешь", - отметил Марат Башаров.
https://ria.ru/20230119/kreschenie-1845973678.html
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марат башаров
Башаров рассказал, как окунался в крещенскую купель, несмотря на ислам
Исповедующий ислам актер Марат Башаров рассказал, как окунался в крещенскую купель
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Актер Марат Башаров, мусульманин по вероисповеданию, рассказал РИА Новости, что на съемках фильма "Сибирский цирюльник" ему пришлось окунаться в "крещенскую прорубь".
"Я играл юнкера, воцерковленного, православного человека. И в ходе съемок моему герою нужно было окунуться в крещенскую купель. Думаю: что мне, мусульманину, остается делать, не противоречит ли это моим религиозным канонам? Когда Михалков дал сигнал "Мотор!", а мои товарищи стали нырять в купель, я тоже нырнул в купель, но со словами "с именем Аллаха!", – рассказал РИА Новости Башаров.
По его словам, он вышел из купели бодрым и веселым.
"Не думаю, что это противоречило канонам ислама. Потом, уже после съемок, я спросил у мусульманского религиозного деятеля, правильно ли я сделал. Он ответил, что ислам – это такая религия, что если выполняешь свою работу, не противоречащую правилам религии, и вспоминаешь Аллаха, ты все правильно делаешь", - отметил Марат Башаров.