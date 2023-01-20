https://ria.ru/20230120/koshmar-1846324539.html

Американский полковник описал безумный план НАТО по Украине

Американский полковник описал безумный план НАТО по Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Американский полковник описал безумный план НАТО по Украине

Своими безумными действиями на Украине Штаты повышают вероятность прямого столкновения с Россией, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom полковник... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:55

2023-01-20T16:55

2023-01-20T17:12

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Своими безумными действиями на Украине Штаты повышают вероятность прямого столкновения с Россией, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, Вашингтон не готов признать, что их план по истощению Москвы с помощью конфликта в постсоветской республике не имеет достаточного эффекта, однако обостряет отношения."Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — поделился размышлениями Макгрегор.Полковник заявил, что в случае развития ситуации по самому мрачному сценарию Штаты не смогут выстоять в столкновении с Москвой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230120/borrel-1846310193.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, украина, сша