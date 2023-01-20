16:55 20.01.2023 (обновлено: 17:12 20.01.2023)
Американский полковник описал безумный план НАТО по Украине
Американский полковник Макгрегор назвал вмешательство сил США в кризис на Украине кошмаром
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Своими безумными действиями на Украине Штаты повышают вероятность прямого столкновения с Россией, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Вашингтон не готов признать, что их план по истощению Москвы с помощью конфликта в постсоветской республике не имеет достаточного эффекта, однако обостряет отношения.
"Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — поделился размышлениями Макгрегор.
Полковник заявил, что в случае развития ситуации по самому мрачному сценарию Штаты не смогут выстоять в столкновении с Москвой.
"Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — заявил Макгрегор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.