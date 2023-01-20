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В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины - РИА Новости, 20.01.2023
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В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины - РИА Новости, 20.01.2023
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины
Силовики пресекли в Белгородской области контрабанду продукции военного назначения с территории Украины, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:06
2023-01-20T12:06
происшествия
белгородская область
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Силовики пресекли в Белгородской области контрабанду продукции военного назначения с территории Украины, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "В результате проведённого УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 миллионов рублей", - говорится в релизе. Продукция с территории Украины перемещалась под видом товара общепромышленного назначения, якобы предназначенного для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общепита. В дальнейшем указанные товары в рамках государственного контракта в интересах Минобороны были поставлены подозреваемым в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных. "Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении предпринимателя возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, более подробные детали не раскрываются, так как расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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происшествия, белгородская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:06 20.01.2023
 
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины

В Белгородской области пресекли канал контрабанды продукции военного назначения с Украины

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Силовики пресекли в Белгородской области контрабанду продукции военного назначения с территории Украины, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
"В результате проведённого УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 миллионов рублей", - говорится в релизе.
Продукция с территории Украины перемещалась под видом товара общепромышленного назначения, якобы предназначенного для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общепита. В дальнейшем указанные товары в рамках государственного контракта в интересах Минобороны были поставлены подозреваемым в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных.
"Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении предпринимателя возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, более подробные детали не раскрываются, так как расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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