https://ria.ru/20230120/kompyuter-1846224680.html
Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple
Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple - РИА Новости, 20.01.2023
Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился установить в его рабочем кабинете компьютер белорусского производства, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:50
2023-01-20T12:50
2023-01-20T15:02
в мире
александр лукашенко
белоруссия
apple
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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился установить в его рабочем кабинете компьютер белорусского производства, сообщила пресс-служба главы государства. В пятницу президент посетил выставку "Беларусь интеллектуальная" и осмотрел стенд предприятия "Горизонт", производящего электронику."Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", — заявил Лукашенко.Он поручил к концу года поднять уровень локализации выпускаемых компьютеров до 70 процентов."Подобную технику уже поставили и на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда", — сообщила пресс-служба.В свою очередь, Telegram-канал "Пул Первого" написал, что продукции компании Apple на столе главы государства больше не будет."Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont", — говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что у главы государства вызывают особый интерес разработки в области искусственного интеллекта. Лукашенко призвал представителей отрасли обращаться к нему за поддержкой и "большими контактами" зарубежных партнеров.Первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт", президент продемонстрировал во время открытого урока 1 сентября. Массовое производство началось в конце года.
https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844335404.html
https://ria.ru/20221228/belorussiya-1842003929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, apple
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Apple
12:50 20.01.2023 (обновлено: 15:02 20.01.2023)
Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple
Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple и установили белорусский Horizont
МИНСК, 20 янв — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился установить в его рабочем кабинете компьютер белорусского производства, сообщила
пресс-служба главы государства.
В пятницу президент посетил выставку "Беларусь интеллектуальная" и осмотрел стенд предприятия "Горизонт", производящего электронику.
"Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", — заявил Лукашенко.
Он поручил к концу года поднять уровень локализации выпускаемых компьютеров до 70 процентов.
"Подобную технику уже поставили и на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда", — сообщила пресс-служба.
В свою очередь, Telegram-канал "Пул Первого" написал, что продукции компании Apple на столе главы государства больше не будет.
"Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что у главы государства вызывают особый интерес разработки в области искусственного интеллекта. Лукашенко призвал представителей отрасли обращаться к нему за поддержкой и "большими контактами" зарубежных партнеров.
Первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт", президент продемонстрировал во время открытого урока 1 сентября. Массовое производство началось в конце года.