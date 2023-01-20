https://ria.ru/20230120/kompyuter-1846224680.html

Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple

Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple - РИА Новости, 20.01.2023

Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился установить в его рабочем кабинете компьютер белорусского производства, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:50

2023-01-20T12:50

2023-01-20T15:02

в мире

александр лукашенко

белоруссия

apple

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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился установить в его рабочем кабинете компьютер белорусского производства, сообщила пресс-служба главы государства. В пятницу президент посетил выставку "Беларусь интеллектуальная" и осмотрел стенд предприятия "Горизонт", производящего электронику."Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", — заявил Лукашенко.Он поручил к концу года поднять уровень локализации выпускаемых компьютеров до 70 процентов."Подобную технику уже поставили и на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда", — сообщила пресс-служба.В свою очередь, Telegram-канал "Пул Первого" написал, что продукции компании Apple на столе главы государства больше не будет."Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont", — говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что у главы государства вызывают особый интерес разработки в области искусственного интеллекта. Лукашенко призвал представителей отрасли обращаться к нему за поддержкой и "большими контактами" зарубежных партнеров.Первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт", президент продемонстрировал во время открытого урока 1 сентября. Массовое производство началось в конце года.

https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844335404.html

https://ria.ru/20221228/belorussiya-1842003929.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, apple