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В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства - РИА Новости, 20.01.2023
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В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства - РИА Новости, 20.01.2023
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:06
2023-01-20T12:06
ярослав нилов
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госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи, следует из законопроекта, опубликованного заместителем руководителя фракции ЛДПР, председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в своем телеграм-канале. "Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - сказано в пояснительной записке.Изменения предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите", а также признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Отмечается, что это "не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом".
https://ria.ru/20221110/kollektory-1830503889.html
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ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, общество
Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
12:06 20.01.2023
 
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

Депутаты от ЛДПР предложили запретить коллекторские агентства в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи, следует из законопроекта, опубликованного заместителем руководителя фракции ЛДПР, председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в своем телеграм-канале.
"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - сказано в пояснительной записке.
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Изменения предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите", а также признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Отмечается, что это "не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом".
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