https://ria.ru/20230120/kollektory-1846209588.html

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства - РИА Новости, 20.01.2023

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:06

2023-01-20T12:06

2023-01-20T12:06

ярослав нилов

россия

госдума рф

лдпр

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи, следует из законопроекта, опубликованного заместителем руководителя фракции ЛДПР, председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в своем телеграм-канале. "Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - сказано в пояснительной записке.Изменения предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите", а также признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Отмечается, что это "не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом".

https://ria.ru/20221110/kollektory-1830503889.html

https://ria.ru/20221118/kredity-1832364969.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, общество