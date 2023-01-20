https://ria.ru/20230120/kollektory-1846209588.html
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства - РИА Новости, 20.01.2023
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:06
2023-01-20T12:06
2023-01-20T12:06
ярослав нилов
россия
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лдпр
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи, следует из законопроекта, опубликованного заместителем руководителя фракции ЛДПР, председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в своем телеграм-канале. "Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - сказано в пояснительной записке.Изменения предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите", а также признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Отмечается, что это "не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом".
https://ria.ru/20221110/kollektory-1830503889.html
https://ria.ru/20221118/kredity-1832364969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, общество
Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
Депутаты от ЛДПР предложили запретить коллекторские агентства в России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи, следует из законопроекта, опубликованного заместителем руководителя фракции ЛДПР, председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в своем телеграм-канале
.
"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - сказано в пояснительной записке.
Изменения предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите", а также признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Отмечается, что это "не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом".