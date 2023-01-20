https://ria.ru/20230120/klescheevka-1846251667.html

Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки под Артемовском

Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2023

Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки под Артемовском

Российские военные освободили Клещеевку в ДНР, в целом на Донецком направлении уничтожены до 60 украинских военных, три бронемашины, две артустановки "Гвоздика" РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:59

2023-01-20T13:59

2023-01-20T14:00

специальная военная операция на украине

россия

в мире

донецкая народная республика

артемовский

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российские военные освободили Клещеевку в ДНР, в целом на Донецком направлении уничтожены до 60 украинских военных, три бронемашины, две артустановки "Гвоздика" и гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Звановки также в ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня украинских военных.Кроме того, за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

артемовский

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россия, в мире, донецкая народная республика, артемовский