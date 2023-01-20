Рейтинг@Mail.ru
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/klescheevka-1846197841.html
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2023
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском
Российские бойцы освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:37
2023-01-20T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843630887_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_fb21e66fe6a7406a6a1e23e444314c88.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские бойцы освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", — говорится в Telegram-канале ведомства.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что населенный пункт перешел под контроль российских подразделений. Он назвал Клещеевку важным пригородом Артемовска. По словам Пригожина, вокруг нее ведутся жестокие бои.В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845294530.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843630887_392:384:2610:2048_1920x0_80_0_0_dfd2d9af0a9b08919aaa6d3e52af60b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия
11:37 20.01.2023 (обновлено: 14:21 20.01.2023)
 
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском

Штаб теробороны ДНР заявил, что российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские бойцы освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что населенный пункт перешел под контроль российских подразделений. Он назвал Клещеевку важным пригородом Артемовска. По словам Пригожина, вокруг нее ведутся жестокие бои.
В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 19:14Специальная военная операция на Украине
В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала