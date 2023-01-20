https://ria.ru/20230120/klescheevka-1846197841.html
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском - РИА Новости, 20.01.2023
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском
Российские бойцы освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:37
2023-01-20T11:37
2023-01-20T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские бойцы освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", — говорится в Telegram-канале ведомства.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что населенный пункт перешел под контроль российских подразделений. Он назвал Клещеевку важным пригородом Артемовска. По словам Пригожина, вокруг нее ведутся жестокие бои.В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845294530.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия
11:37 20.01.2023 (обновлено: 14:21 20.01.2023)
Российские силы освободили Клещеевку под Артемовском
Штаб теробороны ДНР заявил, что российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские бойцы освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что населенный пункт перешел под контроль российских подразделений. Он назвал Клещеевку важным пригородом Артемовска. По словам Пригожина, вокруг нее ведутся жестокие бои.
В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск.
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске
и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов
сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин
отметил, что группировка ВСУ
в укрепрайонах Северска
также рискует попасть в окружение.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву
части ДНР к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.