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Киевские власти проголосовали против военного кладбища на Лысой горе
Киевские власти проголосовали против военного кладбища на Лысой горе - РИА Новости, 20.01.2023
Киевские власти проголосовали против военного кладбища на Лысой горе
Земельная комиссия Киевского городского совета проголосовала против обустройства военного кладбища на территории исторической местности Лысая гора в Киеве,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:30
2023-01-20T15:30
2023-01-20T15:30
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Земельная комиссия Киевского городского совета проголосовала против обустройства военного кладбища на территории исторической местности Лысая гора в Киеве, сообщила в пятницу депутат горсовета Олеся Пинзеник. "Вопрос кладбища на Лысой горе закрыт. Очень негативный общественный резонанс, ведь такое местоположение было бы неудачным по многим причинам. Теперь нужно начать процесс обсуждений с общественностью, профильными специалистами, экологами, историками и архитекторами. Мы предложили несколько вариантов размещения, и все же это решение требует обсуждения", - приводит слова Пинзеник общественное движение "Честно" на своем сайте. По ее словам, депутаты собрались на заседание земельной комиссии после того, как в городской совет поступило письмо из кабинета министров Украины. В опубликованном движением письме премьер Денис Шмыгаль просит "проработать вопрос изменения места расположения Национального военного мемориального кладбища". Предложения о новых локациях должны быть внесены для обсуждения до 20 января. В общественном движении отметили, что ранее против организации военного кладбища на Лысой горе выступали не только жители украинской столицы, но и экологи. Эта местность имеет два природоохранных статуса, в ее флоре есть растения, которые занесены в Красную книгу Украины. Лысая гора — историческая местность на территории Голосеевского района Киева. Она расположена на юго-западе от Выдубичей на правом берегу реки Лыбедь, между урочищем Верхняя Теличка, местностью Саперная Слободка и Багриновой горой. В феврале 1994 года был создан региональный ландшафтный парк Лысая гора общей площадью 137,1 га.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835331217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр
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Киевские власти проголосовали против военного кладбища на Лысой горе
Киевский горсовет проголосовал против военного кладбища в ландшафтном парке Лысая гора
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Земельная комиссия Киевского городского совета проголосовала против обустройства военного кладбища на территории исторической местности Лысая гора в Киеве, сообщила
в пятницу депутат горсовета Олеся Пинзеник.
"Вопрос кладбища на Лысой горе закрыт. Очень негативный общественный резонанс, ведь такое местоположение было бы неудачным по многим причинам. Теперь нужно начать процесс обсуждений с общественностью, профильными специалистами, экологами, историками и архитекторами. Мы предложили несколько вариантов размещения, и все же это решение требует обсуждения", - приводит слова Пинзеник общественное движение "Честно" на своем сайте.
По ее словам, депутаты собрались на заседание земельной комиссии после того, как в городской совет поступило письмо из кабинета министров Украины
. В опубликованном движением письме премьер Денис Шмыгаль
просит "проработать вопрос изменения места расположения Национального военного мемориального кладбища". Предложения о новых локациях должны быть внесены для обсуждения до 20 января.
В общественном движении отметили, что ранее против организации военного кладбища на Лысой горе выступали не только жители украинской столицы, но и экологи. Эта местность имеет два природоохранных статуса, в ее флоре есть растения, которые занесены в Красную книгу Украины.
Лысая гора — историческая местность на территории Голосеевского района Киева. Она расположена на юго-западе от Выдубичей на правом берегу реки Лыбедь, между урочищем Верхняя Теличка, местностью Саперная Слободка и Багриновой горой. В феврале 1994 года был создан региональный ландшафтный парк Лысая гора общей площадью 137,1 га.