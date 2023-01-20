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Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
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Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана
Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана - РИА Новости, 20.01.2023
Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана
Туман ограничил в пятницу работу калининградского аэропорта Храброво, несколько рейсов задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:26
2023-01-20T13:00
туризм
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КАЛИНИНГРАД, 20 янв — РИА Новости. Туман ограничил в пятницу работу калининградского аэропорта Храброво, несколько рейсов задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.По информации на 10.30 мск, из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается прилет и вылет семи лайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани."У нас туман. Просим пассажиров быть внимательными и следить за изменением расписания на сайте воздушной гавани", — отметили в пресс-службе.Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра города. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов.
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новости - туризм, калининград, москва, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Калининград, Москва, Туризм
11:26 20.01.2023 (обновлено: 13:00 20.01.2023)
 
Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана

Ряд рейсов задерживается в калининградском аэропорту Храброво из-за сильного тумана

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкАвтомобили такси на территории аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана. 20 января 2023
Автомобили такси на территории аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Автомобили такси на территории аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана. 20 января 2023
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 янв — РИА Новости. Туман ограничил в пятницу работу калининградского аэропорта Храброво, несколько рейсов задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
По информации на 10.30 мск, из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается прилет и вылет семи лайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.
"У нас туман. Просим пассажиров быть внимательными и следить за изменением расписания на сайте воздушной гавани", — отметили в пресс-службе.
Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра города. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов.
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