https://ria.ru/20230120/khrabrovo-1846194836.html

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана - РИА Новости, 20.01.2023

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Калининграда из-за тумана

Туман ограничил в пятницу работу калининградского аэропорта Храброво, несколько рейсов задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:26

2023-01-20T11:26

2023-01-20T13:00

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КАЛИНИНГРАД, 20 янв — РИА Новости. Туман ограничил в пятницу работу калининградского аэропорта Храброво, несколько рейсов задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.По информации на 10.30 мск, из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается прилет и вылет семи лайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани."У нас туман. Просим пассажиров быть внимательными и следить за изменением расписания на сайте воздушной гавани", — отметили в пресс-службе.Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра города. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, калининград, москва, туризм