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ВСУ обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/kherson-1846162084.html
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:56
2023-01-20T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона."Вчера днем ВСУ выпустили по городу Казачьи Лагеря 17 снарядов из ствольной артиллерии. &lt;...&gt; По городу Каховку — пять снарядов, &lt;...&gt; в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. Ночью, в 23:45, ВСУ обстреляли &lt;...&gt; город Голая Пристань, выпустив десять снарядов", — отметили в области.Данные о пострадавших и разрушении объектов уточняются.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
09:56 20.01.2023 (обновлено: 10:52 20.01.2023)
 
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области

ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в трех городах в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании после попадания снаряда
Разбитое окно в здании после попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в здании после попадания снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона.
"Вчера днем ВСУ выпустили по городу Казачьи Лагеря 17 снарядов из ствольной артиллерии. <...> По городу Каховку — пять снарядов, <...> в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. Ночью, в 23:45, ВСУ обстреляли <...> город Голая Пристань, выпустив десять снарядов", — отметили в области.
Данные о пострадавших и разрушении объектов уточняются.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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