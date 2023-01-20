https://ria.ru/20230120/kherson-1846162084.html

ВСУ обстреляли три города в Херсонской области

ВСУ обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2023

ВСУ обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:56

2023-01-20T09:56

2023-01-20T10:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона."Вчера днем ВСУ выпустили по городу Казачьи Лагеря 17 снарядов из ствольной артиллерии. <...> По городу Каховку — пять снарядов, <...> в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. Ночью, в 23:45, ВСУ обстреляли <...> город Голая Пристань, выпустив десять снарядов", — отметили в области.Данные о пострадавших и разрушении объектов уточняются.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия