https://ria.ru/20230120/kherson-1846162084.html
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:56
2023-01-20T09:56
2023-01-20T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837572427_0:255:3037:1963_1920x0_80_0_0_46b81bc07c7bbddb91edaf4c8985e83f.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трех городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона."Вчера днем ВСУ выпустили по городу Казачьи Лагеря 17 снарядов из ствольной артиллерии. <...> По городу Каховку — пять снарядов, <...> в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. Ночью, в 23:45, ВСУ обстреляли <...> город Голая Пристань, выпустив десять снарядов", — отметили в области.Данные о пострадавших и разрушении объектов уточняются.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837572427_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_73682e58e585d31ddef68e316f0b4cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
09:56 20.01.2023 (обновлено: 10:52 20.01.2023)
ВСУ обстреляли три города в Херсонской области
ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в трех городах в Херсонской области