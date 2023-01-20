05:00 20.01.2023 (обновлено: 09:27 20.01.2023)
Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо
Врио губернатора Сальдо: жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, которые не заботятся о местном населении.
"Оккупанты не заботятся о местном населении. Гуманитарная помощь, если ее можно так назвать, очень скудная, инфраструктура не ремонтируется, снабжение продовольствием и медикаментами плохое. Это не говоря о фильтрациях и репрессиях, а также о насильственной мобилизации. Люди четко увидели, кто оккупант", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, от жителей с временно оккупированной украинскими войсками правобережной части области поступает информация обо всех их бедах, которые принесла киевская власть.
"Когда вернемся на правый берег - решим проблемы людей", - заверил Сальдо.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережье, включая областной центр региона - город Херсон.