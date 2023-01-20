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Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.01.2023
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Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо
Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.01.2023
Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, которые не заботятся о местном... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T05:00
2023-01-20T09:27
владимир сальдо
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, которые не заботятся о местном населении. По его словам, от жителей с временно оккупированной украинскими войсками правобережной части области поступает информация обо всех их бедах, которые принесла киевская власть. "Когда вернемся на правый берег - решим проблемы людей", - заверил Сальдо. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережье, включая областной центр региона - город Херсон.
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владимир сальдо, херсон, херсонская область , россия
Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , Россия
05:00 20.01.2023 (обновлено: 09:27 20.01.2023)
 
Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо

Врио губернатора Сальдо: жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, которые не заботятся о местном населении.
"Оккупанты не заботятся о местном населении. Гуманитарная помощь, если ее можно так назвать, очень скудная, инфраструктура не ремонтируется, снабжение продовольствием и медикаментами плохое. Это не говоря о фильтрациях и репрессиях, а также о насильственной мобилизации. Люди четко увидели, кто оккупант", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, от жителей с временно оккупированной украинскими войсками правобережной части области поступает информация обо всех их бедах, которые принесла киевская власть.
"Когда вернемся на правый берег - решим проблемы людей", - заверил Сальдо.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережье, включая областной центр региона - город Херсон.
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Владимир СальдоХерсонХерсонская областьРоссия
 
 
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