https://ria.ru/20230120/kherson-1846141663.html

Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо

Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.01.2023

Жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, заявил Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, которые не заботятся о местном... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T05:00

2023-01-20T05:00

2023-01-20T09:27

владимир сальдо

херсон

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона воспринимают украинскую армию как оккупантов, которые не заботятся о местном населении. По его словам, от жителей с временно оккупированной украинскими войсками правобережной части области поступает информация обо всех их бедах, которые принесла киевская власть. "Когда вернемся на правый берег - решим проблемы людей", - заверил Сальдо. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережье, включая областной центр региона - город Херсон.

https://realty.ria.ru/20230119/sertifikaty-1845878391.html

херсон

херсонская область

россия

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владимир сальдо, херсон, херсонская область , россия