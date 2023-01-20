https://ria.ru/20230120/izmail-1846259369.html

В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина

В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина - РИА Новости, 20.01.2023

В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина

Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовали в городе Измаил Одесской области, сообщили в пятницу в украинском информагентстве... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:22

2023-01-20T14:22

2023-01-20T14:40

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовали в городе Измаил Одесской области, сообщили в пятницу в украинском информагентстве "Одесса медиа". "В Измаиле переименовали сквер, названный в честь Александра Пушкина. В нем уже даже демонтировали профиль русского поэта, изображенный на заборе, - говорится в сообщении на сайте агентства. По данным агентства, депутаты местного городского совета на прошедшей сессии присвоили скверу название Литературный. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230112/pereimenovanie-1844499821.html

https://ria.ru/20221028/pamyatnik-1827685480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр пушкин, сергей лавров, украина, одесская область, россия