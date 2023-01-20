14:22 20.01.2023 (обновлено: 14:40 20.01.2023)
В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина
В городе Измаил Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный
© Фото : Одесса медиаОграждение сквера Пушкина в Измаиле со снятым портретом поэта
© Фото : Одесса медиа
Ограждение сквера Пушкина в Измаиле со снятым портретом поэта
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовали в городе Измаил Одесской области, сообщили в пятницу в украинском информагентстве "Одесса медиа".
"В Измаиле переименовали сквер, названный в честь Александра Пушкина. В нем уже даже демонтировали профиль русского поэта, изображенный на заборе, - говорится в сообщении на сайте агентства.
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По данным агентства, депутаты местного городского совета на прошедшей сессии присвоили скверу название Литературный.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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