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В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина - РИА Новости, 20.01.2023
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В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина
В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина - РИА Новости, 20.01.2023
В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина
Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовали в городе Измаил Одесской области, сообщили в пятницу в украинском информагентстве... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:22
2023-01-20T14:40
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сергей лавров
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовали в городе Измаил Одесской области, сообщили в пятницу в украинском информагентстве "Одесса медиа". "В Измаиле переименовали сквер, названный в честь Александра Пушкина. В нем уже даже демонтировали профиль русского поэта, изображенный на заборе, - говорится в сообщении на сайте агентства. По данным агентства, депутаты местного городского совета на прошедшей сессии присвоили скверу название Литературный. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230112/pereimenovanie-1844499821.html
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в мире, александр пушкин, сергей лавров, украина, одесская область, россия
В мире, Александр Пушкин, Сергей Лавров, Украина, Одесская область, Россия
14:22 20.01.2023 (обновлено: 14:40 20.01.2023)
 
В городе Измаил Одесской области переименовали сквер Пушкина

В городе Измаил Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный

© Фото : Одесса медиаОграждение сквера Пушкина в Измаиле со снятым портретом поэта
Ограждение сквера Пушкина в Измаиле со снятым портретом поэта - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Одесса медиа
Ограждение сквера Пушкина в Измаиле со снятым портретом поэта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, переименовали в городе Измаил Одесской области, сообщили в пятницу в украинском информагентстве "Одесса медиа".
"В Измаиле переименовали сквер, названный в честь Александра Пушкина. В нем уже даже демонтировали профиль русского поэта, изображенный на заборе, - говорится в сообщении на сайте агентства.
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По данным агентства, депутаты местного городского совета на прошедшей сессии присвоили скверу название Литературный.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреАлександр ПушкинСергей ЛавровУкраинаОдесская областьРоссия
 
 
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