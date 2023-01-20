https://ria.ru/20230120/izbirkom-1846209086.html

Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы"

Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы" - РИА Новости, 20.01.2023

Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы"

Территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов в новых регионах РФ к началу избирательной кампании будут подключены к государственной... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:04

2023-01-20T12:04

2023-01-20T12:04

политика

николай булаев

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов в новых регионах РФ к началу избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы", заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. "Мы уверены, что к началу избирательной кампании все территориальные избирательные комиссии, комиссии субъектов будут введены в систему ГАС "Выборы" Российской Федерации в соответствии со стандартами, в том числе стандартами защиты информации", - сказал Булаев журналистам. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что ко всем территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов РФ будут подведены закрытые каналы связи, речь идет о подключении по закрытому каналу, изолированному от интернета. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.

https://ria.ru/20230120/vybory-1846203872.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, николай булаев, элла памфилова, россия