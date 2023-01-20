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Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы" - РИА Новости, 20.01.2023
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Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы"
Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы" - РИА Новости, 20.01.2023
Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы"
Территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов в новых регионах РФ к началу избирательной кампании будут подключены к государственной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:04
2023-01-20T12:04
политика
николай булаев
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов в новых регионах РФ к началу избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы", заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. "Мы уверены, что к началу избирательной кампании все территориальные избирательные комиссии, комиссии субъектов будут введены в систему ГАС "Выборы" Российской Федерации в соответствии со стандартами, в том числе стандартами защиты информации", - сказал Булаев журналистам. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что ко всем территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов РФ будут подведены закрытые каналы связи, речь идет о подключении по закрытому каналу, изолированному от интернета. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.
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политика, николай булаев, элла памфилова, россия
Политика, Николай Булаев, Элла Памфилова, Россия
12:04 20.01.2023
 
Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы"

Избиркомы в новых регионах подключат к ГАС "Выборы" к началу избирательной кампании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют
Избиратели голосуют - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Избиратели голосуют. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов в новых регионах РФ к началу избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы", заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"Мы уверены, что к началу избирательной кампании все территориальные избирательные комиссии, комиссии субъектов будут введены в систему ГАС "Выборы" Российской Федерации в соответствии со стандартами, в том числе стандартами защиты информации", - сказал Булаев журналистам.
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что ко всем территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов РФ будут подведены закрытые каналы связи, речь идет о подключении по закрытому каналу, изолированному от интернета.
Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:52
Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах
 
ПолитикаНиколай БулаевЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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