https://ria.ru/20230120/irkutsk-1846277732.html

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:58

2023-01-20T14:58

2023-01-20T14:58

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ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города. По данным Иркутского гидрометцентра, в городе с 21 по 23 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. "Ночью 22 января ожидается мороз до -35-37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города. Он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января", - говорится в сообщении. Энергетики, коммунальщики и спасатели переведены на усиленный режим работы. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

https://ria.ru/20230120/primore-1846140436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, иркутск, россия, иркутская область