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В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
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В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:58
2023-01-20T14:58
погода
общество
иркутск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города. По данным Иркутского гидрометцентра, в городе с 21 по 23 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. "Ночью 22 января ожидается мороз до -35-37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города. Он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января", - говорится в сообщении. Энергетики, коммунальщики и спасатели переведены на усиленный режим работы. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
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погода, общество, иркутск, россия, иркутская область
Погода, Общество, Иркутск, Россия, Иркутская область
14:58 20.01.2023
 
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до минус 42 градусов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкПлощадь железнодорожного вокзала в Иркутске
Площадь железнодорожного вокзала в Иркутске - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Площадь железнодорожного вокзала в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным Иркутского гидрометцентра, в городе с 21 по 23 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы.
"Ночью 22 января ожидается мороз до -35-37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города. Он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января", - говорится в сообщении.
Энергетики, коммунальщики и спасатели переведены на усиленный режим работы. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
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