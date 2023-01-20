https://ria.ru/20230120/irkutsk-1846277732.html
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:58
2023-01-20T14:58
2023-01-20T14:58
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ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает пресс-служба администрации города. По данным Иркутского гидрометцентра, в городе с 21 по 23 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. "Ночью 22 января ожидается мороз до -35-37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города. Он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января", - говорится в сообщении. Энергетики, коммунальщики и спасатели переведены на усиленный режим работы. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
https://ria.ru/20230120/primore-1846140436.html
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РИА Новости
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погода, общество, иркутск, россия, иркутская область
Погода, Общество, Иркутск, Россия, Иркутская область
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до минус 42 градусов
ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости.
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за морозов до – 42 градусов, сообщает
пресс-служба администрации города.
По данным Иркутского гидрометцентра, в городе с 21 по 23 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы.
"Ночью 22 января ожидается мороз до -35-37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города. Он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января", - говорится в сообщении.
Энергетики, коммунальщики и спасатели переведены на усиленный режим работы. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.