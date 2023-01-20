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Иран может признать европейские армии террористическими организациями - РИА Новости, 20.01.2023
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Иран может признать европейские армии террористическими организациями
Иран может признать европейские армии террористическими организациями - РИА Новости, 20.01.2023
Иран может признать европейские армии террористическими организациями
Парламент Ирана собирается внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии стран ЕС, это станет ответом на... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:22
2023-01-20T13:29
в мире
хосейн амир абдоллахиан
жозеп боррель
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иран
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Парламент Ирана собирается внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии стран ЕС, это станет ответом на внесение КСИР в евросоюзовский список террористических организаций, заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери. "В парламенте подготовлен… проект внесения поправок в закон "Об ответных мерах на признание КСИР Соединенными Штатами террористической организацией"… Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций", – приводит слова Надери агентство ISNA. Накануне Европарламент одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций за якобы имеющие место террористическую деятельность, репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию. В ответ глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем назвал это намерение Европарламента "выстрелом Европы себе в ногу". Он призвал Европу задуматься о негативных последствиях своего импульсивного намерения и перейти к конструктивному взаимодействию с Ираном.
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, жозеп боррель, россия, европа, иран, евросоюз, европарламент
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Жозеп Боррель, Россия, Европа, Иран, Евросоюз, Европарламент
13:22 20.01.2023 (обновлено: 13:29 20.01.2023)
 
Иран может признать европейские армии террористическими организациями

Парламент Ирана собирается признать армии стран Евросоюза террористическими организациями

© AP Photo / Vahid SalemiТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Парламент Ирана собирается внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии стран ЕС, это станет ответом на внесение КСИР в евросоюзовский список террористических организаций, заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери.
"В парламенте подготовлен… проект внесения поправок в закон "Об ответных мерах на признание КСИР Соединенными Штатами террористической организацией"… Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций", – приводит слова Надери агентство ISNA.
Накануне Европарламент одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций за якобы имеющие место террористическую деятельность, репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию. В ответ глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем назвал это намерение Европарламента "выстрелом Европы себе в ногу". Он призвал Европу задуматься о негативных последствиях своего импульсивного намерения и перейти к конструктивному взаимодействию с Ираном.
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В миреХосейн Амир АбдоллахианЖозеп БоррельРоссияЕвропаИранЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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