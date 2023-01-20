https://ria.ru/20230120/iran-1846237666.html

Иран может признать европейские армии террористическими организациями

Иран может признать европейские армии террористическими организациями - РИА Новости, 20.01.2023

Иран может признать европейские армии террористическими организациями

Парламент Ирана собирается внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии стран ЕС, это станет ответом на... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:22

2023-01-20T13:22

2023-01-20T13:29

в мире

хосейн амир абдоллахиан

жозеп боррель

россия

европа

иран

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Парламент Ирана собирается внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии стран ЕС, это станет ответом на внесение КСИР в евросоюзовский список террористических организаций, заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери. "В парламенте подготовлен… проект внесения поправок в закон "Об ответных мерах на признание КСИР Соединенными Штатами террористической организацией"… Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций", – приводит слова Надери агентство ISNA. Накануне Европарламент одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций за якобы имеющие место террористическую деятельность, репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию. В ответ глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем назвал это намерение Европарламента "выстрелом Европы себе в ногу". Он призвал Европу задуматься о негативных последствиях своего импульсивного намерения и перейти к конструктивному взаимодействию с Ираном.

https://ria.ru/20221123/iran-1833677851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хосейн амир абдоллахиан, жозеп боррель, россия, европа, иран, евросоюз, европарламент