16:35 20.01.2023 (обновлено: 16:50 20.01.2023)
ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных
Премьер Молуа: ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных в стране, заявил премьер-министр Феликс Молуа в интервью РИА Новости.
"Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым, потому что, нравится нам это или нет, сегодня мы извлекли выгоду", - сообщил собеседник агентства.
Молуа заявил, что Народ Центральноафриканской республики (ЦАР) просит увеличить присутствие российских инструкторов в стране для противодействия вооруженным группировкам.
"Сегодня, как я уже говорил, ситуация в области безопасности значительно улучшилась к удовлетворению всего населения, кроме того, население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок", - сообщил собеседник агентства.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.
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ЦАР также уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.