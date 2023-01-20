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ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных - РИА Новости, 20.01.2023
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ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных
ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных - РИА Новости, 20.01.2023
ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных
ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных в стране, заявил премьер-министр Феликс Молуа в интервью РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:35
2023-01-20T16:50
цар
феликс молуа
александр бикантов
оон
в мире
хартум (город)
леон додону-пунагаза
банги
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных в стране, заявил премьер-министр Феликс Молуа в интервью РИА Новости.Молуа заявил, что Народ Центральноафриканской республики (ЦАР) просит увеличить присутствие российских инструкторов в стране для противодействия вооруженным группировкам."Сегодня, как я уже говорил, ситуация в области безопасности значительно улучшилась к удовлетворению всего населения, кроме того, население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок", - сообщил собеседник агентства.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.ЦАР также уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.
https://ria.ru/20221228/sammit-1842043398.html
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Премьер-министр ЦАР об увеличении российских инструкторов для подготовки военных
ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных, заявил премьер страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости
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цар, феликс молуа, александр бикантов, оон, в мире, хартум (город), леон додону-пунагаза, банги
ЦАР, Феликс Молуа, Александр Бикантов, ООН, В мире, Хартум (город), Леон Додону-Пунагаза, Банги
16:35 20.01.2023 (обновлено: 16:50 20.01.2023)
 
ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных

Премьер Молуа: ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных в стране, заявил премьер-министр Феликс Молуа в интервью РИА Новости.
"Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым, потому что, нравится нам это или нет, сегодня мы извлекли выгоду", - сообщил собеседник агентства.
Молуа заявил, что Народ Центральноафриканской республики (ЦАР) просит увеличить присутствие российских инструкторов в стране для противодействия вооруженным группировкам.
"Сегодня, как я уже говорил, ситуация в области безопасности значительно улучшилась к удовлетворению всего населения, кроме того, население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок", - сообщил собеседник агентства.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135.
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ЦАР также уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.
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ЦАРФеликс МолуаАлександр БикантовООНВ миреХартум (город)Леон Додону-ПунагазаБанги
 
 
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