https://ria.ru/20230120/ii-1846174832.html

Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий

Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий - РИА Новости, 20.01.2023

Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий

Сбербанк создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ, следует из релиза... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:50

2023-01-20T10:50

2023-01-20T10:50

сбер

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сбербанк создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ, следует из релиза банка. "Сбер" разработал собственные модели прогнозирования климатических риск-событий (пожаров, наводнений, штормов, таяния вечной мерзлоты) и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ для дальнейшей автоматизации кредитного процесса. Некоторые модели уже применяются в работе, еще несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году", - говорится в релизе. Отмечается, что модели прогнозирования климатических рисков и модели оценки убытков от них позволяют клиентам точно оценить возможные потери и являются одним из важных решений для корпоративного бизнеса, которые помогают управлять физическими климатическими рисками. Кроме того, часть моделей прогнозирования с помощью ИИ, разработанных "Сбером", уже применяются в работе (например, модели по прогнозированию пожаров и таянию вечной мерзлоты). В течение 2023 года несколько моделей также планируется ввести в эксплуатацию. "Мы научились прогнозировать такие риски и уже провели стресс-тестирования. Собственные модели "Сбера" на основе искусственного интеллекта... позволят точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка, а нашим клиентам помогут выстраивать стратегию своего развития", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.

https://ria.ru/20221124/ii-1833987848.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сбер, сбербанк россии, технологии