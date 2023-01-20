https://ria.ru/20230120/ii-1846174832.html
Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий
Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий - РИА Новости, 20.01.2023
Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий
Сбербанк создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ, следует из релиза... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:50
2023-01-20T10:50
2023-01-20T10:50
сбер
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сбербанк создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ, следует из релиза банка. "Сбер" разработал собственные модели прогнозирования климатических риск-событий (пожаров, наводнений, штормов, таяния вечной мерзлоты) и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ для дальнейшей автоматизации кредитного процесса. Некоторые модели уже применяются в работе, еще несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году", - говорится в релизе. Отмечается, что модели прогнозирования климатических рисков и модели оценки убытков от них позволяют клиентам точно оценить возможные потери и являются одним из важных решений для корпоративного бизнеса, которые помогают управлять физическими климатическими рисками. Кроме того, часть моделей прогнозирования с помощью ИИ, разработанных "Сбером", уже применяются в работе (например, модели по прогнозированию пожаров и таянию вечной мерзлоты). В течение 2023 года несколько моделей также планируется ввести в эксплуатацию. "Мы научились прогнозировать такие риски и уже провели стресс-тестирования. Собственные модели "Сбера" на основе искусственного интеллекта... позволят точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка, а нашим клиентам помогут выстраивать стратегию своего развития", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.
https://ria.ru/20221124/ii-1833987848.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, сбербанк россии, технологии
Сбер, Сбербанк России, Технологии
Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий
Сбербанк создал модель ИИ для прогнозирования природных бедствий и ущерба от них
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Сбербанк создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ, следует из релиза
банка.
"Сбер
" разработал собственные модели прогнозирования климатических риск-событий (пожаров, наводнений, штормов, таяния вечной мерзлоты) и расчета их экономических последствий с использованием инструментов ИИ для дальнейшей автоматизации кредитного процесса. Некоторые модели уже применяются в работе, еще несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году", - говорится в релизе.
Отмечается, что модели прогнозирования климатических рисков и модели оценки убытков от них позволяют клиентам точно оценить возможные потери и являются одним из важных решений для корпоративного бизнеса, которые помогают управлять физическими климатическими рисками.
Кроме того, часть моделей прогнозирования с помощью ИИ, разработанных "Сбером", уже применяются в работе (например, модели по прогнозированию пожаров и таянию вечной мерзлоты). В течение 2023 года несколько моделей также планируется ввести в эксплуатацию.
"Мы научились прогнозировать такие риски и уже провели стресс-тестирования. Собственные модели "Сбера" на основе искусственного интеллекта... позволят точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка, а нашим клиентам помогут выстраивать стратегию своего развития", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.