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В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием - РИА Новости, 20.01.2023
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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20230120/gruppa-1846244525.html
В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием
В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием - РИА Новости, 20.01.2023
В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием
Белорусская музыкальная группа Tor Band, поддержавшая оппозицию в период президентских выборов 2020 года, внесена в список запрещенных в Белоруссии... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:40
2023-01-20T13:40
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
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гомель
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусская музыкальная группа Tor Band, поддержавшая оппозицию в период президентских выборов 2020 года, внесена в список запрещенных в Белоруссии экстремистских формирований, сообщается на сайте МВД республики. Согласно публикуемому на сайте списку организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности, музыкальный коллектив Tor Band, состоящий из четырех участников, на основании решения КГБ Белоруссии от 16 января признан экстремистским формированием и его деятельность запрещена. Поясняется, что "группа граждан, объединенных в музыкальный коллектив под названием "Tor Band" в составе Головач Д.В., Бурло Е.В., Яремчик А.К., Головач Ю.А. осуществляет экстремистскую деятельность". Всего на данный момент в перечень включены 109 экстремистских формирований. Музыкальная группа попала в него впервые. Ранее белорусские правозащитники заявляли, что участники группы Tor Band были задержаны в прошлом октябре в Рогачеве Гомельской области Белоруссии, несколько раз им назначались административные аресты за распространение десяти их песен, внесенных в республиканский список экстремистских материалов в августе прошлого года на основании решения суда Центрального района Гомеля. Соцсети группы также признаны экстремистскими материалами. Песни группы, основанной в 2018 году, часто звучали на несанкционированных акциях протеста оппозиции против итогов выборов президента в 2020 году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230119/oppozitsiya-1845961691.html
https://ria.ru/20230119/besporyadki-1845965301.html
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в мире, белоруссия, гомельская область, гомель
Протесты в Белоруссии, В мире, Белоруссия, Гомельская область, Гомель
13:40 20.01.2023
 
В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием

Белорусскую рок-группу Tor Band признали экстремистским формированием

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Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусская музыкальная группа Tor Band, поддержавшая оппозицию в период президентских выборов 2020 года, внесена в список запрещенных в Белоруссии экстремистских формирований, сообщается на сайте МВД республики.
Согласно публикуемому на сайте списку организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности, музыкальный коллектив Tor Band, состоящий из четырех участников, на основании решения КГБ Белоруссии от 16 января признан экстремистским формированием и его деятельность запрещена. Поясняется, что "группа граждан, объединенных в музыкальный коллектив под названием "Tor Band" в составе Головач Д.В., Бурло Е.В., Яремчик А.К., Головач Ю.А. осуществляет экстремистскую деятельность".
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Всего на данный момент в перечень включены 109 экстремистских формирований. Музыкальная группа попала в него впервые.
Ранее белорусские правозащитники заявляли, что участники группы Tor Band были задержаны в прошлом октябре в Рогачеве Гомельской области Белоруссии, несколько раз им назначались административные аресты за распространение десяти их песен, внесенных в республиканский список экстремистских материалов в августе прошлого года на основании решения суда Центрального района Гомеля. Соцсети группы также признаны экстремистскими материалами. Песни группы, основанной в 2018 году, часто звучали на несанкционированных акциях протеста оппозиции против итогов выборов президента в 2020 году.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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