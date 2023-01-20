https://ria.ru/20230120/gruppa-1846244525.html

В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием

В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием - РИА Новости, 20.01.2023

В Белоруссии рок-группу признали экстремистским формированием

Белорусская музыкальная группа Tor Band, поддержавшая оппозицию в период президентских выборов 2020 года, внесена в список запрещенных в Белоруссии... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:40

2023-01-20T13:40

2023-01-20T13:40

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

гомельская область

гомель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg

МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусская музыкальная группа Tor Band, поддержавшая оппозицию в период президентских выборов 2020 года, внесена в список запрещенных в Белоруссии экстремистских формирований, сообщается на сайте МВД республики. Согласно публикуемому на сайте списку организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности, музыкальный коллектив Tor Band, состоящий из четырех участников, на основании решения КГБ Белоруссии от 16 января признан экстремистским формированием и его деятельность запрещена. Поясняется, что "группа граждан, объединенных в музыкальный коллектив под названием "Tor Band" в составе Головач Д.В., Бурло Е.В., Яремчик А.К., Головач Ю.А. осуществляет экстремистскую деятельность". Всего на данный момент в перечень включены 109 экстремистских формирований. Музыкальная группа попала в него впервые. Ранее белорусские правозащитники заявляли, что участники группы Tor Band были задержаны в прошлом октябре в Рогачеве Гомельской области Белоруссии, несколько раз им назначались административные аресты за распространение десяти их песен, внесенных в республиканский список экстремистских материалов в августе прошлого года на основании решения суда Центрального района Гомеля. Соцсети группы также признаны экстремистскими материалами. Песни группы, основанной в 2018 году, часто звучали на несанкционированных акциях протеста оппозиции против итогов выборов президента в 2020 году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230119/oppozitsiya-1845961691.html

https://ria.ru/20230119/besporyadki-1845965301.html

белоруссия

гомельская область

гомель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, гомельская область, гомель