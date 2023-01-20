https://ria.ru/20230120/gosizmena-1846222969.html

СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене

СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023

СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:44

2023-01-20T12:44

2023-01-20T13:02

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве. "Контрразведка службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровске. Во время оперативных действий задержаны семь российских агентов", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным следствия, задержанные якобы передавали координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. В службе безопасности также отметили, что во время обысков подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства; компьютерная техника и мобильные телефоны. Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html

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Кирилл Волков

в мире, днепропетровск, служба безопасности украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр