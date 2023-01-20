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СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/gosizmena-1846222969.html
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:44
2023-01-20T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
служба безопасности украины
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве. "Контрразведка службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровске. Во время оперативных действий задержаны семь российских агентов", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным следствия, задержанные якобы передавали координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. В службе безопасности также отметили, что во время обысков подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства; компьютерная техника и мобильные телефоны. Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".
https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html
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в мире, днепропетровск, служба безопасности украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:44 20.01.2023 (обновлено: 13:02 20.01.2023)
 
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене

СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с Россией

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве.
"Контрразведка службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровске. Во время оперативных действий задержаны семь российских агентов", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным следствия, задержанные якобы передавали координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. В службе безопасности также отметили, что во время обысков подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства; компьютерная техника и мобильные телефоны.
Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 18:31
СБУ обвинила в госизмене руководство одного из районов ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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