https://ria.ru/20230120/gosizmena-1846222969.html
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:44
2023-01-20T12:44
2023-01-20T13:02
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве. "Контрразведка службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровске. Во время оперативных действий задержаны семь российских агентов", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным следствия, задержанные якобы передавали координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. В службе безопасности также отметили, что во время обысков подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства; компьютерная техника и мобильные телефоны. Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".
https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:44 20.01.2023 (обновлено: 13:02 20.01.2023)
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене
СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с Россией