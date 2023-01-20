https://ria.ru/20230120/gorod-1846158161.html

Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города

Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города - РИА Новости, 20.01.2023

Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города

Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов, он будет чем-то... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:31

2023-01-20T09:31

2023-01-20T09:31

общество

владимир сальдо

херсонская область

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841771490_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_a84bdaf6eed5d2746fd5433f26883425.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов, он будет чем-то схож с египетским Порт-Саидом, а также с Анапой или Евпаторией, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек. "Новый город на Арабатской стрелке будет в первую очередь не курортом, а деловым центром и местом расположения административных органов", - сказал Сальдо агентству. По его словам, если поискать аналогии, то, в чём-то он будет похож на египетский Порт-Саид, также построенный на песчаной косе, а в чём-то - на Анапу или Евпаторию. Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.

https://ria.ru/20230113/kherson-1844666026.html

https://ria.ru/20230113/kherson-1844654567.html

херсонская область

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир сальдо, херсонская область , анапа