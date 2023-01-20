https://ria.ru/20230120/gorod-1846158161.html
Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города
Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города - РИА Новости, 20.01.2023
Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города
Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов, он будет чем-то... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:31
2023-01-20T09:31
2023-01-20T09:31
общество
владимир сальдо
херсонская область
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов, он будет чем-то схож с египетским Порт-Саидом, а также с Анапой или Евпаторией, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек. "Новый город на Арабатской стрелке будет в первую очередь не курортом, а деловым центром и местом расположения административных органов", - сказал Сальдо агентству. По его словам, если поискать аналогии, то, в чём-то он будет похож на египетский Порт-Саид, также построенный на песчаной косе, а в чём-то - на Анапу или Евпаторию. Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
https://ria.ru/20230113/kherson-1844666026.html
https://ria.ru/20230113/kherson-1844654567.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир сальдо, херсонская область , анапа
Общество, Владимир Сальдо, Херсонская область , Анапа
Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве нового города
Врио главы Херсонской области рассказал о строительстве города на Арабатской стрелке
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов, он будет чем-то схож с египетским Порт-Саидом, а также с Анапой или Евпаторией, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек.
"Новый город на Арабатской стрелке будет в первую очередь не курортом, а деловым центром и местом расположения административных органов", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, если поискать аналогии, то, в чём-то он будет похож на египетский Порт-Саид, также построенный на песчаной косе, а в чём-то - на Анапу или Евпаторию.
Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря
. Южная часть стрелки относится к Республике Крым
, северная – к Херсонской области.