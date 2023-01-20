https://ria.ru/20230120/gorlovka-1846353270.html

Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 17.00 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:16

2023-01-20T18:16

2023-01-20T18:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846286524.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины