https://ria.ru/20230120/gololeditsa-1847118630.html
Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах
Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах
Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-20T17:34
2023-01-20T17:34
2023-01-24T16:06
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 января в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230115/pogoda-1844934343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы