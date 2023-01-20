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Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах - РИА Новости, 24.01.2023
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Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах
Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах
Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-20T17:34
2023-01-24T16:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 января в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
17:34 20.01.2023 (обновлено: 16:06 24.01.2023)
 

Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах

© РИА НовостиГололедица. Архивное фото
Гололедица. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
Гололедица. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 января в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса.
Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Собака гуляет в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:45
Москвичей предупредили о снеге и гололеде
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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