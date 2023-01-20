https://ria.ru/20230120/gololeditsa-1847118630.html

Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах

Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах - РИА Новости, 24.01.2023

Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах

Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-20T17:34

2023-01-20T17:34

2023-01-24T16:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в ночь на субботу может способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 января в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230115/pogoda-1844934343.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы