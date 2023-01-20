https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки - РИА Новости, 20.01.2023
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:38
2023-01-20T11:38
2023-01-20T14:57
в мире
роберт хабек
ллойд остин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек."Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии", — поделился политик.По его мнению, Берлин не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — Вашингтона.Накануне американские СМИ заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался "давить" на него по вопросу о поставках боевых машин.ФРГ до сих пор воздерживалась от поставок этой военной техники Киеву. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять это решение.Позже политик выдвинул в качестве условия отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. Однако Пентагон посчитал бессмысленным одобрять отправку этой модели танков киевскому режиму.В итоге министр обороны Германии заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт хабек, ллойд остин, германия, украина, сша, министерство обороны сша, евросоюз, нато, m1 abrams
В мире, Роберт Хабек, Ллойд Остин, Германия, Украина, США, Министерство обороны США, Евросоюз, НАТО, M1 Abrams
11:38 20.01.2023 (обновлено: 14:57 20.01.2023)
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Шольц отказывает Украине в танках из-за прошлого Германии
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV
вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек.
"Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии", — поделился политик.
По его мнению, Берлин не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — Вашингтона.
Накануне американские СМИ заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.
Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался "давить" на него по вопросу о поставках боевых машин.
ФРГ до сих пор воздерживалась от поставок этой военной техники Киеву. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС
публично призвали его принять это решение.
Позже политик выдвинул в качестве условия отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. Однако Пентагон посчитал бессмысленным одобрять отправку этой модели танков киевскому режиму.
В итоге министр обороны Германии заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.