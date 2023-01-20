Рейтинг@Mail.ru
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки - РИА Новости, 20.01.2023
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:38
2023-01-20T14:57
в мире
роберт хабек
ллойд остин
германия
украина
сша
министерство обороны сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109401_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_637c265450d95dbb2e15e1a488b708c8.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек."Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии", — поделился политик.По его мнению, Берлин не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — Вашингтона.Накануне американские СМИ заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался "давить" на него по вопросу о поставках боевых машин.ФРГ до сих пор воздерживалась от поставок этой военной техники Киеву. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять это решение.Позже политик выдвинул в качестве условия отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. Однако Пентагон посчитал бессмысленным одобрять отправку этой модели танков киевскому режиму.В итоге министр обороны Германии заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html
германия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109401_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_5d73b29a230fa1c26c87e3e914b73483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роберт хабек, ллойд остин, германия, украина, сша, министерство обороны сша, евросоюз, нато, m1 abrams
В мире, Роберт Хабек, Ллойд Остин, Германия, Украина, США, Министерство обороны США, Евросоюз, НАТО, M1 Abrams
11:38 20.01.2023 (обновлено: 14:57 20.01.2023)
 
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Шольц отказывает Украине в танках из-за прошлого Германии

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек.
"Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии", — поделился политик.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:55
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2
По его мнению, Берлин не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — Вашингтона.
Накануне американские СМИ заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.
Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался "давить" на него по вопросу о поставках боевых машин.
ФРГ до сих пор воздерживалась от поставок этой военной техники Киеву. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять это решение.
Позже политик выдвинул в качестве условия отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. Однако Пентагон посчитал бессмысленным одобрять отправку этой модели танков киевскому режиму.
В итоге министр обороны Германии заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:31
Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии
 
В миреРоберт ХабекЛлойд ОстинГерманияУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЕвросоюзНАТОM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала