https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки

Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки - РИА Новости, 20.01.2023

Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки

Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:38

2023-01-20T11:38

2023-01-20T14:57

в мире

роберт хабек

ллойд остин

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории, заявил в эфире Bloomberg TV вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек."Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии", — поделился политик.По его мнению, Берлин не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — Вашингтона.Накануне американские СМИ заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался "давить" на него по вопросу о поставках боевых машин.ФРГ до сих пор воздерживалась от поставок этой военной техники Киеву. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять это решение.Позже политик выдвинул в качестве условия отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. Однако Пентагон посчитал бессмысленным одобрять отправку этой модели танков киевскому режиму.В итоге министр обороны Германии заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, роберт хабек, ллойд остин, германия, украина, сша, министерство обороны сша, евросоюз, нато, m1 abrams