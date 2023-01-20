https://ria.ru/20230120/gaz-1846372216.html

Цены на газ в Европе достигли 750 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 750 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 20.01.2023

Цены на газ в Европе достигли 750 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе вечером в пятницу ускорили темпы роста до более чем 10%, достигнув 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:16

2023-01-20T19:16

2023-01-20T19:52

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе вечером в пятницу ускорили темпы роста до более чем 10%, достигнув 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672,7 доллара (–0,8%). По состоянию на 18.59 мск стоимость составляла 750,3 доллара (+10,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 678 долларов за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230120/stream-1846247987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, в мире, цены, природный газ, европа, евросоюз