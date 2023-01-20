https://ria.ru/20230120/gaz-1846162724.html
Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40%
Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40% - РИА Новости, 20.01.2023
Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40%
Объем транзита российского газа через Украину в Европу с начала января сократился примерно на 40%, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:59
2023-01-20T09:59
2023-01-20T11:37
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Объем транзита российского газа через Украину в Европу с начала января сократился примерно на 40%, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.В среду прокачка составила 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизилась на 23%, до 25,1 миллиона.Украина в мае 2022 года прекратила прием газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", находящуюся в ЛНР. В Киеве сослались на то, что объект располагается на территории, которую не контролируют власти страны.Таким образом, осталась единственная точка входа для транзита российского газа в Европу — газоизмерительная станция "Суджа". В "Газпроме" заявили, что перенести сюда все объемы технологически невозможно. В компании подчеркнули, что выполняют все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского сырья через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, россия, газпром
Экономика, Украина, Россия, Газпром
09:59 20.01.2023 (обновлено: 11:37 20.01.2023)
Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40%
"Газпром": транзит газа через Украину в Европу сократился до 24,4 миллиона кубометров
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Объем транзита российского газа через Украину в Европу с начала января сократился примерно на 40%, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,4 миллиона кубометров на 20 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — уточнил он.
В среду прокачка составила 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизилась на 23%, до 25,1 миллиона.
Украина
в мае 2022 года прекратила прием газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", находящуюся в ЛНР
. В Киеве сослались на то, что объект располагается на территории, которую не контролируют власти страны.
Таким образом, осталась единственная точка входа для транзита российского газа в Европу — газоизмерительная станция "Суджа". В "Газпроме"
заявили, что перенести сюда все объемы технологически невозможно. В компании подчеркнули, что выполняют все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского сырья через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.