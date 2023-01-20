https://ria.ru/20230120/gaz-1846162724.html

Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40%

Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40% - РИА Новости, 20.01.2023

Подтвержденный Украиной транзит газа с начала января сократился на 40%

Объем транзита российского газа через Украину в Европу с начала января сократился примерно на 40%, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:59

2023-01-20T09:59

2023-01-20T11:37

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Объем транзита российского газа через Украину в Европу с начала января сократился примерно на 40%, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.В среду прокачка составила 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизилась на 23%, до 25,1 миллиона.Украина в мае 2022 года прекратила прием газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", находящуюся в ЛНР. В Киеве сослались на то, что объект располагается на территории, которую не контролируют власти страны.Таким образом, осталась единственная точка входа для транзита российского газа в Европу — газоизмерительная станция "Суджа". В "Газпроме" заявили, что перенести сюда все объемы технологически невозможно. В компании подчеркнули, что выполняют все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского сырья через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки, однако 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20230118/gaz-1845786416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, россия, газпром