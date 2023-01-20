https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846294984.html

Макрон обратился к французским военным

Макрон обратился к французским военным - РИА Новости, 20.01.2023

Макрон обратился к французским военным

Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса, заявил в пятницу французский... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:43

2023-01-20T15:43

2023-01-20T15:43

в мире

эммануэль макрон

франция

европа

нато

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. "Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что мир сталкивается с большим количеством угроз, среди которых "конфликт высокой интенсивности в Европе – на Украине". Ранее французский президент заявил, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах,

https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html

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франция

европа

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, франция, европа, нато