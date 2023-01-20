Макрон обратился к французским военным
Президент Макрон: Франция должна иметь армию, готовую к масштабным операциям
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Он отметил, что мир сталкивается с большим количеством угроз, среди которых "конфликт высокой интенсивности в Европе – на Украине".
"Столкнувшись с метаморфозами войны, Франция имеет и будет иметь армию, готовую реагировать на опасности нынешнего века", - подчеркнул французский лидер.
Ранее французский президент заявил, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах,