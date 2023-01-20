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Макрон обратился к французским военным - РИА Новости, 20.01.2023
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Макрон обратился к французским военным
Макрон обратился к французским военным - РИА Новости, 20.01.2023
Макрон обратился к французским военным
Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса, заявил в пятницу французский... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:43
2023-01-20T15:43
в мире
эммануэль макрон
франция
европа
нато
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. "Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что мир сталкивается с большим количеством угроз, среди которых "конфликт высокой интенсивности в Европе – на Украине". Ранее французский президент заявил, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах,
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в мире, эммануэль макрон, франция, европа, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, НАТО
15:43 20.01.2023
 
Макрон обратился к французским военным

Президент Макрон: Франция должна иметь армию, готовую к масштабным операциям

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
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Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис
Он отметил, что мир сталкивается с большим количеством угроз, среди которых "конфликт высокой интенсивности в Европе – на Украине".
"Столкнувшись с метаморфозами войны, Франция имеет и будет иметь армию, готовую реагировать на опасности нынешнего века", - подчеркнул французский лидер.
Ранее французский президент заявил, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах,
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В миреЭммануэль МакронФранцияЕвропаНАТО
 
 
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