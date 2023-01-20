https://ria.ru/20230120/es-1846142278.html

Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России

Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России - РИА Новости, 20.01.2023

Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России

Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T05:14

2023-01-20T05:14

2023-01-20T06:16

владимир путин

россия

евросоюз

g7

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834929317_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_27e0bc8dc34797f7c7ae972cc685a5c1.jpg

ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из Швейцарии.Исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.В докладе, опубликованном университетом Санкт-Галлена, они отметили, что многие западные фирмы отказывались соблюдать требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств, СМИ и НКО. До спецоперации на Украине бизнес в России вели 2405 компаний и 1404 их "дочки" из стран ЕС и G7. К концу ноября, по подсчету авторов исследования, по крайней мере одну "дочку" в России продали менее девяти процентов данных фирм, причем темпы продаж к концу прошлого года почти не ускорились. Как уточняется в докладе, из России ушли менее 18 процентов "дочек" фирм из США, 15 процентов компаний из Японии и лишь 8,3 процента фирм из Евросоюза. На оставшиеся в России иностранные компании 19,5 процента приходится на фирмы из Германии, 12,4 процента — из США и 7 процентов — из Японии.

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845804349.html

https://ria.ru/20230117/kompanii-1845518066.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, евросоюз, g7, украина