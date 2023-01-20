https://ria.ru/20230120/es-1846142278.html
Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России
Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России - РИА Новости, 20.01.2023
Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России
Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T05:14
2023-01-20T05:14
2023-01-20T06:16
владимир путин
россия
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g7
украина
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ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из Швейцарии.Исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.В докладе, опубликованном университетом Санкт-Галлена, они отметили, что многие западные фирмы отказывались соблюдать требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств, СМИ и НКО. До спецоперации на Украине бизнес в России вели 2405 компаний и 1404 их "дочки" из стран ЕС и G7. К концу ноября, по подсчету авторов исследования, по крайней мере одну "дочку" в России продали менее девяти процентов данных фирм, причем темпы продаж к концу прошлого года почти не ускорились. Как уточняется в докладе, из России ушли менее 18 процентов "дочек" фирм из США, 15 процентов компаний из Японии и лишь 8,3 процента фирм из Евросоюза. На оставшиеся в России иностранные компании 19,5 процента приходится на фирмы из Германии, 12,4 процента — из США и 7 процентов — из Японии.
https://ria.ru/20230118/rossiya-1845804349.html
https://ria.ru/20230117/kompanii-1845518066.html
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владимир путин, россия, евросоюз, g7, украина
Владимир Путин, Россия, Евросоюз, G7, Украина
05:14 20.01.2023 (обновлено: 06:16 20.01.2023)
Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России
Экономисты Эвенетт и Пизани: российский рынок покинули менее 9% фирм из ЕС и стран G7
ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из Швейцарии.
Исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне
Никколо Пизани.
В докладе, опубликованном университетом Санкт-Галлена, они отметили, что многие западные фирмы отказывались соблюдать требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств, СМИ и НКО.
До спецоперации на Украине бизнес в России вели 2405 компаний и 1404 их "дочки" из стран ЕС
и G7. К концу ноября, по подсчету авторов исследования, по крайней мере одну "дочку" в России продали менее девяти процентов данных фирм, причем темпы продаж к концу прошлого года почти не ускорились.
Как уточняется в докладе, из России ушли менее 18 процентов "дочек" фирм из США, 15 процентов компаний из Японии и лишь 8,3 процента фирм из Евросоюза. На оставшиеся в России иностранные компании 19,5 процента приходится на фирмы из Германии, 12,4 процента — из США и 7 процентов — из Японии.