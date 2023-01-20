В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине
Постпредство России: ЕС не наделен правом учреждать суды для преследования лидеров стран
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз и его государства-члены не наделены правом учреждать какие-либо суды для преследования лидеров третьих стран, говорится в комментарии постпредства России при ЕС на резолюцию Европарламента.
В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву".
"Хочется напомнить евродепутатам, что ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по созданию международного суда для уголовного преследования лидеров третьих стран, пользующихся иммунитетом по международному праву", - говорится в комментарии.
В постпредстве напомнили, что такой компетенцией обладает исключительно Совет Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Попытки ЕС учредить международный трибунал в обход СБ ООН обречены на провал. И в Брюсселе это прекрасно понимают, но старательно замалчивают", - отметили в российском представительстве.
Согласно замыслу европарламентариев, так называемый "спецтрибунал" должен был бы дополнить усилия Международного уголовного суда по расследованию преступлений на территории Украины. "Однако и эта затея не имеет под собой правовых оснований. Россия не признает юрисдикцию МУС, к статуту которого она никогда не присоединялась", - отмечается в комментарии.
По мнению российского дипломатического представительства, инициатива европейских депутатов нелегитимна и направлена на усиление давления на Россию.
"Ясно, что инициатива Европарламента и выдвигаемые ранее идеи Еврокомиссии абсолютно нелегитимны. Однако даже это не может стать препятствием для есовцев в их попытках усилить давление на нашу страну", - заключили в постпредстве РФ.
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