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В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине
В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине
Евросоюз и его государства-члены не наделены правом учреждать какие-либо суды для преследования лидеров третьих стран, говорится в комментарии постпредства... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T01:33
2023-01-20T01:33
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украина
в мире
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз и его государства-члены не наделены правом учреждать какие-либо суды для преследования лидеров третьих стран, говорится в комментарии постпредства России при ЕС на резолюцию Европарламента. В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву". "Хочется напомнить евродепутатам, что ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по созданию международного суда для уголовного преследования лидеров третьих стран, пользующихся иммунитетом по международному праву", - говорится в комментарии. В постпредстве напомнили, что такой компетенцией обладает исключительно Совет Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Попытки ЕС учредить международный трибунал в обход СБ ООН обречены на провал. И в Брюсселе это прекрасно понимают, но старательно замалчивают", - отметили в российском представительстве. Согласно замыслу европарламентариев, так называемый "спецтрибунал" должен был бы дополнить усилия Международного уголовного суда по расследованию преступлений на территории Украины. "Однако и эта затея не имеет под собой правовых оснований. Россия не признает юрисдикцию МУС, к статуту которого она никогда не присоединялась", - отмечается в комментарии. По мнению российского дипломатического представительства, инициатива европейских депутатов нелегитимна и направлена на усиление давления на Россию. "Ясно, что инициатива Европарламента и выдвигаемые ранее идеи Еврокомиссии абсолютно нелегитимны. Однако даже это не может стать препятствием для есовцев в их попытках усилить давление на нашу страну", - заключили в постпредстве РФ.
https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html
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россия, украина, в мире, евросоюз, европарламент, брюссель, оон
Россия, Украина, В мире, Евросоюз, Европарламент, Брюссель, ООН
01:33 20.01.2023
 
В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине

Постпредство России: ЕС не наделен правом учреждать суды для преследования лидеров стран

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз и его государства-члены не наделены правом учреждать какие-либо суды для преследования лидеров третьих стран, говорится в комментарии постпредства России при ЕС на резолюцию Европарламента.
В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву".
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"Хочется напомнить евродепутатам, что ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по созданию международного суда для уголовного преследования лидеров третьих стран, пользующихся иммунитетом по международному праву", - говорится в комментарии.
В постпредстве напомнили, что такой компетенцией обладает исключительно Совет Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Попытки ЕС учредить международный трибунал в обход СБ ООН обречены на провал. И в Брюсселе это прекрасно понимают, но старательно замалчивают", - отметили в российском представительстве.
Согласно замыслу европарламентариев, так называемый "спецтрибунал" должен был бы дополнить усилия Международного уголовного суда по расследованию преступлений на территории Украины. "Однако и эта затея не имеет под собой правовых оснований. Россия не признает юрисдикцию МУС, к статуту которого она никогда не присоединялась", - отмечается в комментарии.
По мнению российского дипломатического представительства, инициатива европейских депутатов нелегитимна и направлена на усиление давления на Россию.
"Ясно, что инициатива Европарламента и выдвигаемые ранее идеи Еврокомиссии абсолютно нелегитимны. Однако даже это не может стать препятствием для есовцев в их попытках усилить давление на нашу страну", - заключили в постпредстве РФ.
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