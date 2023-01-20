https://ria.ru/20230120/es-1846135309.html

В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине

В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине - РИА Новости, 20.01.2023

В постпредстве России прокомментировали резолюцию ЕС о трибунале по Украине

Евросоюз и его государства-члены не наделены правом учреждать какие-либо суды для преследования лидеров третьих стран, говорится в комментарии постпредства... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T01:33

2023-01-20T01:33

2023-01-20T01:33

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз и его государства-члены не наделены правом учреждать какие-либо суды для преследования лидеров третьих стран, говорится в комментарии постпредства России при ЕС на резолюцию Европарламента. В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву". "Хочется напомнить евродепутатам, что ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по созданию международного суда для уголовного преследования лидеров третьих стран, пользующихся иммунитетом по международному праву", - говорится в комментарии. В постпредстве напомнили, что такой компетенцией обладает исключительно Совет Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. "Попытки ЕС учредить международный трибунал в обход СБ ООН обречены на провал. И в Брюсселе это прекрасно понимают, но старательно замалчивают", - отметили в российском представительстве. Согласно замыслу европарламентариев, так называемый "спецтрибунал" должен был бы дополнить усилия Международного уголовного суда по расследованию преступлений на территории Украины. "Однако и эта затея не имеет под собой правовых оснований. Россия не признает юрисдикцию МУС, к статуту которого она никогда не присоединялась", - отмечается в комментарии. По мнению российского дипломатического представительства, инициатива европейских депутатов нелегитимна и направлена на усиление давления на Россию. "Ясно, что инициатива Европарламента и выдвигаемые ранее идеи Еврокомиссии абсолютно нелегитимны. Однако даже это не может стать препятствием для есовцев в их попытках усилить давление на нашу страну", - заключили в постпредстве РФ.

https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

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россия, украина, в мире, евросоюз, европарламент, брюссель, оон