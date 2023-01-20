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Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины - РИА Новости, 20.01.2023
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Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины
Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины - РИА Новости, 20.01.2023
Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины
Жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в свой город, несмотря на препятствия со стороны киевского режима, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T07:08
2023-01-20T13:42
энергодар
украина
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в свой город, несмотря на препятствия со стороны киевского режима, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Люди прибывают, несмотря на то что мы понимаем, что есть трудности при преодолении границы. С украинской стороны сюда въехать практически невозможно. Этот путь, насколько я знаю, проходит через третьи страны. Многие родственники в городе говорят, что люди хотят вернуться. Это с территории Украины", - сказал Сеновоз. Глава города отметил, что один из показателей притока жителей - это увеличение запроса на регистрацию детей в школах. "Сейчас за две недели учебного периода общеобразовательные школы получили 70 заявлений от родителей с просьбой принять детей в школу. Это говорит о том, что люди прибывают", - пояснил он. Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.
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энергодар
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энергодар, украина, запорожская область
Энергодар, Украина, Запорожская область
07:08 20.01.2023 (обновлено: 13:42 20.01.2023)
 
Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины

Мэр Сеновоз: жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в свой город

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУлица в Энергодаре
Улица в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Улица в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в свой город, несмотря на препятствия со стороны киевского режима, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"Люди прибывают, несмотря на то что мы понимаем, что есть трудности при преодолении границы. С украинской стороны сюда въехать практически невозможно. Этот путь, насколько я знаю, проходит через третьи страны. Многие родственники в городе говорят, что люди хотят вернуться. Это с территории Украины", - сказал Сеновоз.
Глава города отметил, что один из показателей притока жителей - это увеличение запроса на регистрацию детей в школах.
"Сейчас за две недели учебного периода общеобразовательные школы получили 70 заявлений от родителей с просьбой принять детей в школу. Это говорит о том, что люди прибывают", - пояснил он.
Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.
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ЭнергодарУкраинаЗапорожская область
 
 
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