https://ria.ru/20230120/energodar-1846145893.html

Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины

Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины - РИА Новости, 20.01.2023

Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины

Жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в свой город, несмотря на препятствия со стороны киевского режима, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T07:08

2023-01-20T07:08

2023-01-20T13:42

энергодар

украина

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в свой город, несмотря на препятствия со стороны киевского режима, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Люди прибывают, несмотря на то что мы понимаем, что есть трудности при преодолении границы. С украинской стороны сюда въехать практически невозможно. Этот путь, насколько я знаю, проходит через третьи страны. Многие родственники в городе говорят, что люди хотят вернуться. Это с территории Украины", - сказал Сеновоз. Глава города отметил, что один из показателей притока жителей - это увеличение запроса на регистрацию детей в школах. "Сейчас за две недели учебного периода общеобразовательные школы получили 70 заявлений от родителей с просьбой принять детей в школу. Это говорит о том, что люди прибывают", - пояснил он. Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.

https://realty.ria.ru/20230119/sertifikaty-1845878391.html

энергодар

украина

запорожская область

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энергодар, украина, запорожская область