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Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/energodar-1846142497.html
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов - РИА Новости, 20.01.2023
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов
Специалисты российских силовых ведомств активно пресекают деятельность украинских террористов в Энергодаре, однако угроза проведения диверсий сохраняется,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T05:22
2023-01-20T05:43
специальная военная операция на украине
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Специалисты российских силовых ведомств активно пресекают деятельность украинских террористов в Энергодаре, однако угроза проведения диверсий сохраняется, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "На территории города работают высокопрофессиональные кадры представителей силовых структур. Они держат ситуацию под контролем, выявляют и моменты, которые направлены на проведение террористических актов. Буквально перед новым годом обнаружили автомобиль, заряженный 20 килограммами взрывчатки с поражающими элементами", - сказал Сеновоз.При этом глава города отметил, что опасность диверсионной деятельности украинских боевиков сохраняется, она - достаточно высока. Говоря об интенсивности украинских обстрелов жилых кварталов, Сеновоз отметил, что последние несколько месяцев сам город обстрелам не подвергался, однако продолжают находиться под огнем промышленные объекты. "Это носит несистемный характер, но угроза сохраняется, что не может не вызывать обеспокоенность населения, и опасность разрушения промышленных объектов сохраняется. Мы это учитываем", - добавил Сеновоз.
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар
05:22 20.01.2023 (обновлено: 05:43 20.01.2023)
 
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов

Мэр Сеновоз: террористическая активность киевских боевиков в Энергодаре пресекается

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУлица в Энергодаре
Улица в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Улица в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Специалисты российских силовых ведомств активно пресекают деятельность украинских террористов в Энергодаре, однако угроза проведения диверсий сохраняется, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"На территории города работают высокопрофессиональные кадры представителей силовых структур. Они держат ситуацию под контролем, выявляют и моменты, которые направлены на проведение террористических актов. Буквально перед новым годом обнаружили автомобиль, заряженный 20 килограммами взрывчатки с поражающими элементами", - сказал Сеновоз.
При этом глава города отметил, что опасность диверсионной деятельности украинских боевиков сохраняется, она - достаточно высока.
Говоря об интенсивности украинских обстрелов жилых кварталов, Сеновоз отметил, что последние несколько месяцев сам город обстрелам не подвергался, однако продолжают находиться под огнем промышленные объекты.
"Это носит несистемный характер, но угроза сохраняется, что не может не вызывать обеспокоенность населения, и опасность разрушения промышленных объектов сохраняется. Мы это учитываем", - добавил Сеновоз.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 13:43
Власти сообщили о предотвращении теракта в Энергодаре
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодар
 
 
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