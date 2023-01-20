https://ria.ru/20230120/energodar-1846142497.html
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов - РИА Новости, 20.01.2023
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов
Специалисты российских силовых ведомств активно пресекают деятельность украинских террористов в Энергодаре, однако угроза проведения диверсий сохраняется,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T05:22
2023-01-20T05:22
2023-01-20T05:43
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Специалисты российских силовых ведомств активно пресекают деятельность украинских террористов в Энергодаре, однако угроза проведения диверсий сохраняется, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "На территории города работают высокопрофессиональные кадры представителей силовых структур. Они держат ситуацию под контролем, выявляют и моменты, которые направлены на проведение террористических актов. Буквально перед новым годом обнаружили автомобиль, заряженный 20 килограммами взрывчатки с поражающими элементами", - сказал Сеновоз.При этом глава города отметил, что опасность диверсионной деятельности украинских боевиков сохраняется, она - достаточно высока. Говоря об интенсивности украинских обстрелов жилых кварталов, Сеновоз отметил, что последние несколько месяцев сам город обстрелам не подвергался, однако продолжают находиться под огнем промышленные объекты. "Это носит несистемный характер, но угроза сохраняется, что не может не вызывать обеспокоенность населения, и опасность разрушения промышленных объектов сохраняется. Мы это учитываем", - добавил Сеновоз.
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энергодар
Специальная военная операция на Украине, Энергодар
05:22 20.01.2023 (обновлено: 05:43 20.01.2023)
Мэр Энергодара: силовики пресекают деятельность украинских террористов
Мэр Сеновоз: террористическая активность киевских боевиков в Энергодаре пресекается
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 20 янв - РИА Новости. Специалисты российских силовых ведомств активно пресекают деятельность украинских террористов в Энергодаре, однако угроза проведения диверсий сохраняется, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"На территории города работают высокопрофессиональные кадры представителей силовых структур. Они держат ситуацию под контролем, выявляют и моменты, которые направлены на проведение террористических актов. Буквально перед новым годом обнаружили автомобиль, заряженный 20 килограммами взрывчатки с поражающими элементами", - сказал Сеновоз.
При этом глава города отметил, что опасность диверсионной деятельности украинских боевиков сохраняется, она - достаточно высока.
Говоря об интенсивности украинских обстрелов жилых кварталов, Сеновоз отметил, что последние несколько месяцев сам город обстрелам не подвергался, однако продолжают находиться под огнем промышленные объекты.
"Это носит несистемный характер, но угроза сохраняется, что не может не вызывать обеспокоенность населения, и опасность разрушения промышленных объектов сохраняется. Мы это учитываем", - добавил Сеновоз.