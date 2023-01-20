https://ria.ru/20230120/elsukova-1846378177.html

Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой

Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой - РИА Новости, 20.01.2023

Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой

Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:44

2023-01-20T19:44

2023-01-20T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел украинских войск в Соледаре, его слова приводит телеграм-канал RT. По его словам, чтобы увести Елсукову из-под огня, потребовалось запросить артподдержку, четверо бойцов несли журналистку на руках километр до точки эвакуации, откуда ее отвезли в госпиталь. Ранее издание Readovka сообщало о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой. По уточненной информации, у нее сильно повреждены колено и бедро. Уточнялось, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуацию в Первомайск (ЛНР) организовали бойцы группы "Вагнер". Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.

https://ria.ru/20221219/premiya-1839678474.html

соледар

донецкая народная республика

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в мире, соледар, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, украина