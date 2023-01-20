https://ria.ru/20230120/elsukova-1846378177.html
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой - РИА Новости, 20.01.2023
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой
Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:44
2023-01-20T19:44
2023-01-20T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел украинских войск в Соледаре, его слова приводит телеграм-канал RT. По его словам, чтобы увести Елсукову из-под огня, потребовалось запросить артподдержку, четверо бойцов несли журналистку на руках километр до точки эвакуации, откуда ее отвезли в госпиталь. Ранее издание Readovka сообщало о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой. По уточненной информации, у нее сильно повреждены колено и бедро. Уточнялось, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуацию в Первомайск (ЛНР) организовали бойцы группы "Вагнер". Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.
https://ria.ru/20221219/premiya-1839678474.html
соледар
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, соледар, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Украина
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой
Боец "Вагнера" рассказал об оказании первой помощи военкору Readovka Елсуковой