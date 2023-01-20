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Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/elsukova-1846378177.html
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой - РИА Новости, 20.01.2023
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой
Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:44
2023-01-20T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел украинских войск в Соледаре, его слова приводит телеграм-канал RT. По его словам, чтобы увести Елсукову из-под огня, потребовалось запросить артподдержку, четверо бойцов несли журналистку на руках километр до точки эвакуации, откуда ее отвезли в госпиталь. Ранее издание Readovka сообщало о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой. По уточненной информации, у нее сильно повреждены колено и бедро. Уточнялось, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуацию в Первомайск (ЛНР) организовали бойцы группы "Вагнер". Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.
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соледар
донецкая народная республика
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в мире, соледар, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Украина
19:44 20.01.2023
 
Боец "Вагнера" рассказал, как оказывал первую помощь военкору Елсуковой

Боец "Вагнера" рассказал об оказании первой помощи военкору Readovka Елсуковой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Боец группы "Вагнер" с позывным "Штурм" рассказал, как оказывал первую помощь военному корреспонденту издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел украинских войск в Соледаре, его слова приводит телеграм-канал RT.
"Анастасия стояла в тамбуре между дверьми, после взрыва она выпала на улицу, крикнула, я потянулся к ней, взял ее за бронежилет, убрал из-под огня, осмотрел ранение: в левую ногу ей попал осколок. Остановил кровотечение жгутом, сделал укол промедола, зафиксировал ногу", – сказал боец.
По его словам, чтобы увести Елсукову из-под огня, потребовалось запросить артподдержку, четверо бойцов несли журналистку на руках километр до точки эвакуации, откуда ее отвезли в госпиталь.
Ранее издание Readovka сообщало о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой. По уточненной информации, у нее сильно повреждены колено и бедро. Уточнялось, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуацию в Первомайск (ЛНР) организовали бойцы группы "Вагнер".
Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 11:30
Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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