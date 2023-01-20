https://ria.ru/20230120/elsukova-1846305949.html

Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре

Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре - РИА Новости, 20.01.2023

Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре

Издание Readovka сообщает о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой: раздроблено колено, ее оперируют. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:15

2023-01-20T16:15

2023-01-20T16:21

специальная военная операция на украине

соледар

происшествия

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россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Издание Readovka сообщает о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой: раздроблено колено, ее оперируют."Получившая ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре военкор Readovka Анастасия Елсукова была эвакуирована в госпиталь в Первомайске — у нее раздроблено колено, сейчас ей делают операцию. Чтобы все завершилось благополучно, необходим спецборт", - говорится в Telegram-канале издания.Подчеркивается, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуация в Первомайск (ЛНР) была организована бойцами группы "Вагнер".Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.

https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html

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Кирилл Волков

соледар, происшествия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр