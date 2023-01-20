https://ria.ru/20230120/elsukova-1846305949.html
Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре
Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре - РИА Новости, 20.01.2023
Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре
Издание Readovka сообщает о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой: раздроблено колено, ее оперируют. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:15
2023-01-20T16:15
2023-01-20T16:21
специальная военная операция на украине
соледар
происшествия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Издание Readovka сообщает о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой: раздроблено колено, ее оперируют."Получившая ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре военкор Readovka Анастасия Елсукова была эвакуирована в госпиталь в Первомайске — у нее раздроблено колено, сейчас ей делают операцию. Чтобы все завершилось благополучно, необходим спецборт", - говорится в Telegram-канале издания.Подчеркивается, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуация в Первомайск (ЛНР) была организована бойцами группы "Вагнер".Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.
https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соледар, происшествия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
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16:15 20.01.2023 (обновлено: 16:21 20.01.2023)
Корреспондент Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре
Корреспонденту Readovka Анастасии Елсуковой раздробило колено в Соледаре