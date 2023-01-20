https://ria.ru/20230120/ekologiya-1846371458.html

Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии

Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии - РИА Новости, 20.01.2023

Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии

Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и не выполняет свои обязательства по содействию... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:13

2023-01-20T19:13

2023-01-20T19:13

мария захарова

оон

россия

антониу гутерреш

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и не выполняет свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова отметила, что в Москве "разочарованы решением генсекретаря ООН Антониу Гутерреша выдвинуть неконсенсусного кандидата на пост исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). "Несмотря на ясно выраженные возражения ряда государств, генсекретарем ООН были отклонены призывы объявить стандартную в таких случаях процедуру приема заявок от претендентов на данную должность", - сказала дипломат, ее ответ публикует МИД РФ. "Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Прикрываясь "амбициозными" экологическими инициативами, западные государства на практике не выполняют свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, прежде всего по борьбе с бедностью и голодом, обеспечению всеобщего доступа к энергии, качественным услугам образования и здравоохранения", - добавила она.

https://ria.ru/20230119/tunberg-1846025155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария захарова, оон, россия, антониу гутерреш, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экология