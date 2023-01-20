Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии
Захарова: Запад манипулирует механизмами сотрудничества в области окружающей среды
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и не выполняет свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова отметила, что в Москве "разочарованы решением генсекретаря ООН Антониу Гутерреша выдвинуть неконсенсусного кандидата на пост исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
"Несмотря на ясно выраженные возражения ряда государств, генсекретарем ООН были отклонены призывы объявить стандартную в таких случаях процедуру приема заявок от претендентов на данную должность", - сказала дипломат, ее ответ публикует МИД РФ.
"Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Прикрываясь "амбициозными" экологическими инициативами, западные государства на практике не выполняют свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, прежде всего по борьбе с бедностью и голодом, обеспечению всеобщего доступа к энергии, качественным услугам образования и здравоохранения", - добавила она.
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