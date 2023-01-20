Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/ekologiya-1846371458.html
Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии
Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии - РИА Новости, 20.01.2023
Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии
Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и не выполняет свои обязательства по содействию... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:13
2023-01-20T19:13
мария захарова
оон
россия
антониу гутерреш
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и не выполняет свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова отметила, что в Москве "разочарованы решением генсекретаря ООН Антониу Гутерреша выдвинуть неконсенсусного кандидата на пост исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). "Несмотря на ясно выраженные возражения ряда государств, генсекретарем ООН были отклонены призывы объявить стандартную в таких случаях процедуру приема заявок от претендентов на данную должность", - сказала дипломат, ее ответ публикует МИД РФ. "Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Прикрываясь "амбициозными" экологическими инициативами, западные государства на практике не выполняют свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, прежде всего по борьбе с бедностью и голодом, обеспечению всеобщего доступа к энергии, качественным услугам образования и здравоохранения", - добавила она.
https://ria.ru/20230119/tunberg-1846025155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, оон, россия, антониу гутерреш, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экология
Мария Захарова, ООН, Россия, Антониу Гутерреш, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экология
19:13 20.01.2023
 
Захарова обвинила Запад в манипуляциях в сфере экологии

Захарова: Запад манипулирует механизмами сотрудничества в области окружающей среды

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и не выполняет свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова отметила, что в Москве "разочарованы решением генсекретаря ООН Антониу Гутерреша выдвинуть неконсенсусного кандидата на пост исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
"Несмотря на ясно выраженные возражения ряда государств, генсекретарем ООН были отклонены призывы объявить стандартную в таких случаях процедуру приема заявок от претендентов на данную должность", - сказала дипломат, ее ответ публикует МИД РФ.
"Запад активно манипулирует механизмами международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Прикрываясь "амбициозными" экологическими инициативами, западные государства на практике не выполняют свои обязательства по содействию развивающимся странам в решении неотложных социально-экономических задач, прежде всего по борьбе с бедностью и голодом, обеспечению всеобщего доступа к энергии, качественным услугам образования и здравоохранения", - добавила она.
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:51
Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ
 
Мария ЗахароваООНРоссияАнтониу ГутеррешВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала