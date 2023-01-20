https://ria.ru/20230120/dvigateli-1846164866.html

"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога"

"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога" - РИА Новости, 20.01.2023

"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога"

"Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога", выход на серийное производство запланирован на 2025 год, говорится в релизе... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:17

2023-01-20T10:17

2023-01-20T10:17

экономика

россия

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога", выход на серийное производство запланирован на 2025 год, говорится в релизе госкорпорации. "Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" в 2023 году изготовит четыре опытных двигателя ТВ7-117СТ-02 для турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". Два из них будут готовы уже летом, еще два мотора, которые предназначены для предварительных испытаний в составе самолета, будут собраны до конца года", - говорится в сообщении. "Ростех" отмечает, что работы идут на базе санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов". Компания получила техническое задание на создание двигателя для самолета ТВРС-44 летом 2021 года, а в настоящее время на предприятии выполнена технологическая подготовка производства. Силовая установка создается на основе ТВ7-117СТ-01, предназначенного для пассажирского самолета Ил-114-300, будет иметь мощность на взлетном режиме 2400 л.с. и лучшую в своем классе топливную эффективность. В отличие от базового, двигатель имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, в нём будет осуществлен переход на электрозапуск вместо воздушного, изменения также коснутся обвязки, электросистемы и конструкции блока автоматического регулирования и контроля, рассказывает компания. "Работа ведется интенсивно. Все понимают, что региональный самолет, который может эксплуатироваться на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и других регионах, обеспечивая транспортную доступность внутри нашей большой страны, крайне востребован. Задача очень амбициозная. Выход на серийное производство двигателя для самолета запланирован на 2025 год", – говорит генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.

https://ria.ru/20230112/svyaz-1844429845.html

https://ria.ru/20230111/rostekh-1844045132.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация