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"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога" - РИА Новости, 20.01.2023
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"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога"
"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога" - РИА Новости, 20.01.2023
"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога"
"Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога", выход на серийное производство запланирован на 2025 год, говорится в релизе... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:17
2023-01-20T10:17
экономика
россия
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога", выход на серийное производство запланирован на 2025 год, говорится в релизе госкорпорации. "Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" в 2023 году изготовит четыре опытных двигателя ТВ7-117СТ-02 для турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". Два из них будут готовы уже летом, еще два мотора, которые предназначены для предварительных испытаний в составе самолета, будут собраны до конца года", - говорится в сообщении. "Ростех" отмечает, что работы идут на базе санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов". Компания получила техническое задание на создание двигателя для самолета ТВРС-44 летом 2021 года, а в настоящее время на предприятии выполнена технологическая подготовка производства. Силовая установка создается на основе ТВ7-117СТ-01, предназначенного для пассажирского самолета Ил-114-300, будет иметь мощность на взлетном режиме 2400 л.с. и лучшую в своем классе топливную эффективность. В отличие от базового, двигатель имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, в нём будет осуществлен переход на электрозапуск вместо воздушного, изменения также коснутся обвязки, электросистемы и конструкции блока автоматического регулирования и контроля, рассказывает компания. "Работа ведется интенсивно. Все понимают, что региональный самолет, который может эксплуатироваться на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и других регионах, обеспечивая транспортную доступность внутри нашей большой страны, крайне востребован. Задача очень амбициозная. Выход на серийное производство двигателя для самолета запланирован на 2025 год", – говорит генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.
https://ria.ru/20230112/svyaz-1844429845.html
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экономика, россия, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация
Экономика, Россия, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация
10:17 20.01.2023
 
"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога"

"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога" до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога", выход на серийное производство запланирован на 2025 год, говорится в релизе госкорпорации.
"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" в 2023 году изготовит четыре опытных двигателя ТВ7-117СТ-02 для турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". Два из них будут готовы уже летом, еще два мотора, которые предназначены для предварительных испытаний в составе самолета, будут собраны до конца года", - говорится в сообщении.
"Ростех" отмечает, что работы идут на базе санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов". Компания получила техническое задание на создание двигателя для самолета ТВРС-44 летом 2021 года, а в настоящее время на предприятии выполнена технологическая подготовка производства.
Силовая установка создается на основе ТВ7-117СТ-01, предназначенного для пассажирского самолета Ил-114-300, будет иметь мощность на взлетном режиме 2400 л.с. и лучшую в своем классе топливную эффективность. В отличие от базового, двигатель имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, в нём будет осуществлен переход на электрозапуск вместо воздушного, изменения также коснутся обвязки, электросистемы и конструкции блока автоматического регулирования и контроля, рассказывает компания.
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"Работа ведется интенсивно. Все понимают, что региональный самолет, который может эксплуатироваться на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и других регионах, обеспечивая транспортную доступность внутри нашей большой страны, крайне востребован. Задача очень амбициозная. Выход на серийное производство двигателя для самолета запланирован на 2025 год", – говорит генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев.
"Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.
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ЭкономикаРоссияРостехОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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