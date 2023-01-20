"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога"
"Ростех" изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога" до конца года
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолета "Ладога", выход на серийное производство запланирован на 2025 год, говорится в релизе госкорпорации.
"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" в 2023 году изготовит четыре опытных двигателя ТВ7-117СТ-02 для турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". Два из них будут готовы уже летом, еще два мотора, которые предназначены для предварительных испытаний в составе самолета, будут собраны до конца года", - говорится в сообщении.
"Ростех" отмечает, что работы идут на базе санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов". Компания получила техническое задание на создание двигателя для самолета ТВРС-44 летом 2021 года, а в настоящее время на предприятии выполнена технологическая подготовка производства.
Силовая установка создается на основе ТВ7-117СТ-01, предназначенного для пассажирского самолета Ил-114-300, будет иметь мощность на взлетном режиме 2400 л.с. и лучшую в своем классе топливную эффективность. В отличие от базового, двигатель имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, в нём будет осуществлен переход на электрозапуск вместо воздушного, изменения также коснутся обвязки, электросистемы и конструкции блока автоматического регулирования и контроля, рассказывает компания.
"Работа ведется интенсивно. Все понимают, что региональный самолет, который может эксплуатироваться на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и других регионах, обеспечивая транспортную доступность внутри нашей большой страны, крайне востребован. Задача очень амбициозная. Выход на серийное производство двигателя для самолета запланирован на 2025 год", – говорит генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев.
"Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.
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