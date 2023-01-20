https://ria.ru/20230120/dtp-1846312146.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 20.01.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

Семерым из 13 пострадавших в ДТП с автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:30

2023-01-20T16:30

2023-01-20T16:30

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 20 янв – РИА Новости. Семерым из 13 пострадавших в ДТП с автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Как сообщала полиция, в Каменск-Шахтинском водитель автобуса пересёк встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал он сам и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. "Госпитализировано четверо взрослых и трое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в пресс-службе, отметив, что остальные получают медпомощь амбулаторно. По информации ведомства, все пострадавшие были осмотрены медиками.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

каменск-шахтинский

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область