https://ria.ru/20230120/dtp-1846312146.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 20.01.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону
Семерым из 13 пострадавших в ДТП с автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:30
2023-01-20T16:30
2023-01-20T16:30
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 20 янв – РИА Новости. Семерым из 13 пострадавших в ДТП с автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Как сообщала полиция, в Каменск-Шахтинском водитель автобуса пересёк встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал он сам и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. "Госпитализировано четверо взрослых и трое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в пресс-службе, отметив, что остальные получают медпомощь амбулаторно. По информации ведомства, все пострадавшие были осмотрены медиками.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
каменск-шахтинский
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону
Госпитализированные после ДТП в Ростовской области находятся в состоянии средней тяжести
ВОЛГОГРАД, 20 янв – РИА Новости. Семерым из 13 пострадавших в ДТП с автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Как сообщала полиция, в Каменск-Шахтинском водитель автобуса пересёк встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал он сам и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних.
"Госпитализировано четверо взрослых и трое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в пресс-службе, отметив, что остальные получают медпомощь амбулаторно.
По информации ведомства, все пострадавшие были осмотрены медиками.