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В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека - РИА Новости, 20.01.2023
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В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека
В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека - РИА Новости, 20.01.2023
В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, сбившего на своем автомобиле человека, который РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:45
2023-01-20T14:45
происшествия
аскизский район
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, сбившего на своем автомобиле человека, который позже скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГСУСК РФ. По версии следствия, около 4 часов утра 19 января житель города Саяногорска вместе со своим приятелем ехал на автомобиле по автодороге "Белый Яр - Бея - Аскиз" в направлении деревни Буденовка. По пути в автомобиле возникла неисправность, в результате чего он заглох. "В то же время со стороны деревни Буденовка Бейского района по встречной полосе со включенным ближним светом фар двигался автомобиль под управлением главы Аскизского района с двумя пассажирами. Потерпевший вышел из салона автомобиля и предпринял попытку остановить двигавшийся навстречу автомобиль главы Аскизского района. В условиях темного времени суток, когда автомобиль главы приблизился к автомобилю потерпевшего, он, не заметив мужчину, совершил на него наезд", - говорится в сообщении. По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Он был доставлен сначала в районную больницу, а затем транспортирован санитарной авиацией в город Абакан. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 19 января 2023 года в Бейском районе Республики Хакасия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220530/dtp-1791891523.html
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аскизский район
россия
республика хакасия
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происшествия, аскизский район, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Аскизский район, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:45 20.01.2023
 
В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека

Глава Аскизского района Хакасии Челтыгмашев насмерть сбил мужчину на своем автомобиле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, сбившего на своем автомобиле человека, который позже скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГСУСК РФ.
По версии следствия, около 4 часов утра 19 января житель города Саяногорска вместе со своим приятелем ехал на автомобиле по автодороге "Белый Яр - Бея - Аскиз" в направлении деревни Буденовка. По пути в автомобиле возникла неисправность, в результате чего он заглох.
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"В то же время со стороны деревни Буденовка Бейского района по встречной полосе со включенным ближним светом фар двигался автомобиль под управлением главы Аскизского района с двумя пассажирами. Потерпевший вышел из салона автомобиля и предпринял попытку остановить двигавшийся навстречу автомобиль главы Аскизского района. В условиях темного времени суток, когда автомобиль главы приблизился к автомобилю потерпевшего, он, не заметив мужчину, совершил на него наезд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Он был доставлен сначала в районную больницу, а затем транспортирован санитарной авиацией в город Абакан. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 19 января 2023 года в Бейском районе Республики Хакасия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАскизский районРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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