https://ria.ru/20230120/dtp-1846272745.html

В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека

В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека - РИА Новости, 20.01.2023

В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, сбившего на своем автомобиле человека, который РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:45

2023-01-20T14:45

2023-01-20T14:45

происшествия

аскизский район

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, сбившего на своем автомобиле человека, который позже скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГСУСК РФ. По версии следствия, около 4 часов утра 19 января житель города Саяногорска вместе со своим приятелем ехал на автомобиле по автодороге "Белый Яр - Бея - Аскиз" в направлении деревни Буденовка. По пути в автомобиле возникла неисправность, в результате чего он заглох. "В то же время со стороны деревни Буденовка Бейского района по встречной полосе со включенным ближним светом фар двигался автомобиль под управлением главы Аскизского района с двумя пассажирами. Потерпевший вышел из салона автомобиля и предпринял попытку остановить двигавшийся навстречу автомобиль главы Аскизского района. В условиях темного времени суток, когда автомобиль главы приблизился к автомобилю потерпевшего, он, не заметив мужчину, совершил на него наезд", - говорится в сообщении. По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Он был доставлен сначала в районную больницу, а затем транспортирован санитарной авиацией в город Абакан. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 19 января 2023 года в Бейском районе Республики Хакасия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220530/dtp-1791891523.html

https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

аскизский район

россия

республика хакасия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, аскизский район, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)