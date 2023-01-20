В Хакасии глава района насмерть сбил на машине человека
Глава Аскизского района Хакасии Челтыгмашев насмерть сбил мужчину на своем автомобиле
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, сбившего на своем автомобиле человека, который позже скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГСУСК РФ.
По версии следствия, около 4 часов утра 19 января житель города Саяногорска вместе со своим приятелем ехал на автомобиле по автодороге "Белый Яр - Бея - Аскиз" в направлении деревни Буденовка. По пути в автомобиле возникла неисправность, в результате чего он заглох.
30 мая 2022, 22:23В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека
"В то же время со стороны деревни Буденовка Бейского района по встречной полосе со включенным ближним светом фар двигался автомобиль под управлением главы Аскизского района с двумя пассажирами. Потерпевший вышел из салона автомобиля и предпринял попытку остановить двигавшийся навстречу автомобиль главы Аскизского района. В условиях темного времени суток, когда автомобиль главы приблизился к автомобилю потерпевшего, он, не заметив мужчину, совершил на него наезд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Он был доставлен сначала в районную больницу, а затем транспортирован санитарной авиацией в город Абакан. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 19 января 2023 года в Бейском районе Республики Хакасия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
23 декабря 2022, 09:56Суд закрыл дело экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП