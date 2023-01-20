https://ria.ru/20230120/dosug-1846152015.html

Россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше

Россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше - РИА Новости, 20.01.2023

Россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше

Большинство россиян, если их отпустят с работы пораньше, пойдут к семье, среди других вариантов у мужчин особенно популярен спортзал, у женщин - прогулка,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:43

2023-01-20T08:43

2023-01-20T08:43

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Большинство россиян, если их отпустят с работы пораньше, пойдут к семье, среди других вариантов у мужчин особенно популярен спортзал, у женщин - прогулка, говорится в исследовании, подготовленном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое есть у РИА Новости. "На вопрос, куда вы отправитесь, если руководство отпустит вас с работы на 2-3 часа пораньше, большинство женщин (8%) ответили, что поспешат на прогулку, а мужчин (8%) - пойдут в спортзал на тренировку", - подчеркивается в исследовании, проведенном с 11 по 19 января среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны. При этом, согласно его результатам, абсолютное большинство (63%) опрошенных все-таки направятся домой, к семье. В свою очередь 4% - побегут заниматься личными проблемами, а еще 4% респондентов вообще останутся на своих рабочих местах - решать накопившиеся дела. "Если руководство решит отпустить сотрудников пораньше, то 3% отправятся по магазинам, 2% - в кафе или в бар. По 1% россиян пойдут в кино, займутся чтением или поспешат на вторую работу. Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба", - сообщается в исследовании. "Но есть и такие (2%), кто даже гипотетически не хочет рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени", - заключили специалисты.

https://ria.ru/20230116/rabota-1845073510.html

https://ria.ru/20230101/zarplata-1842575285.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, superjob