https://ria.ru/20230120/donetsk-1846275653.html

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:52

2023-01-20T14:52

2023-01-20T14:56

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230120/dnr-1846138270.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, в мире