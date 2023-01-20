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Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/donetsk-1846275653.html
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:52
2023-01-20T14:56
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
в мире
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230120/dnr-1846138270.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире
14:52 20.01.2023 (обновлено: 14:56 20.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ мире
 
 
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