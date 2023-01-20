https://ria.ru/20230120/donetsk-1846175331.html
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:51
2023-01-20T10:51
2023-01-20T11:06
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:38 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
куйбышевский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
10:51 20.01.2023 (обновлено: 11:06 20.01.2023)
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами