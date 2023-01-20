https://ria.ru/20230120/dogovor-1846176460.html
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы - РИА Новости, 20.01.2023
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы
Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:55
2023-01-20T10:55
2023-01-20T11:10
россия
госдума рф
совет европы
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы Думы.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев говорил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20230119/tseny-1846020588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, совет европы, политика
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Политика
10:55 20.01.2023 (обновлено: 11:10 20.01.2023)
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы
Госдума 16 февраля может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы