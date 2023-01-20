https://ria.ru/20230120/dogovor-1846176460.html

ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы

ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы - РИА Новости, 20.01.2023

ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы

Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:55

2023-01-20T10:55

2023-01-20T11:10

россия

госдума рф

совет европы

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы Думы.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев говорил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20230119/tseny-1846020588.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, совет европы, политика