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ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы - РИА Новости, 20.01.2023
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ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы - РИА Новости, 20.01.2023
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы
Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:55
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россия
госдума рф
совет европы
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы Думы.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев говорил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.
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россия, госдума рф, совет европы, политика
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Политика
10:55 20.01.2023 (обновлено: 11:10 20.01.2023)
 
ГД в феврале может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы

Госдума 16 февраля может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума 16 февраля планирует рассмотреть законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы, следует из проекта календаря работы Думы.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.
О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев говорил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.
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