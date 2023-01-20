https://ria.ru/20230120/dnr-1846138270.html
Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в ДНР
Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в ДНР
Группа "Викинг" и штурмовики 1-й ОБСпН (отдельной бригады спецназначения) взяли позиции украинских формирований в ДНР с применением реактивной системы залпового РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T03:04
2023-01-20T03:04
2023-01-20T08:36
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Группа "Викинг" и штурмовики 1-й ОБСпН (отдельной бригады спецназначения) взяли позиции украинских формирований в ДНР с применением реактивной системы залпового огня, передает корреспондент РИА Новости, сопровождавший артиллерийский расчет.Группа "Викинг" накрыла укрепрайон противника реактивными снарядами, чтобы деморализовать противника перед штурмом. На эксклюзивных кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, что один из снарядов попал в блиндаж и вынудил трех украинских солдат выбираться из-под завалов.Украинские военные попытались отстреливаться и удержать позицию, но были встречены плотным огнем 1-й ОБСпН и установки РСЗО, после чего обратились в бегство. В результате слаженной работы подразделений украинские позиции удалось захватить.Ранее РИА Новости уже публиковало кадры работы группы "Викинг", точными ударами уничтожающими расположения иностранных наемников, артиллерийских украинских позиций и укрепрайонов противника.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1846020879.html
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Взятие украинских позиций группой "Викинг" и штурмовиками 1-й ОБСпН
Группа "Викинг" и штурмовики 1-й ОБСпН взяли украинские позиции в ДНР, накрыв перед этим их огнем из РСЗО. Корреспондент РИА Новости сопровождал артиллерийский расчет.
2023-01-20T03:04
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РИА Новости
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
03:04 20.01.2023 (обновлено: 08:36 20.01.2023)
Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в ДНР
Бойцы группы "Викинг" при помощи РСЗО отбили позиции украинских военных в ДНР
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Группа "Викинг" и штурмовики 1-й ОБСпН (отдельной бригады спецназначения) взяли позиции украинских формирований в ДНР с применением реактивной системы залпового огня, передает корреспондент РИА Новости, сопровождавший артиллерийский расчет.
Группа "Викинг" накрыла укрепрайон противника реактивными снарядами, чтобы деморализовать противника перед штурмом. На эксклюзивных кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, что один из снарядов попал в блиндаж и вынудил трех украинских солдат выбираться из-под завалов.
Украинские военные попытались отстреливаться и удержать позицию, но были встречены плотным огнем 1-й ОБСпН и установки РСЗО, после чего обратились в бегство. В результате слаженной работы подразделений украинские позиции удалось захватить.
Ранее РИА Новости уже публиковало кадры работы группы "Викинг", точными ударами уничтожающими расположения иностранных наемников, артиллерийских украинских позиций и укрепрайонов противника.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.