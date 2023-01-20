https://ria.ru/20230120/defolt-1846253924.html

Эксперты рассказали, что могут сделать США, чтобы избежать дефолта

Эксперты рассказали, что могут сделать США, чтобы избежать дефолта - РИА Новости, 20.01.2023

Эксперты рассказали, что могут сделать США, чтобы избежать дефолта

Власти США практически наверняка вновь решат проблему с потолком госдолга, как это уже было неоднократно, и пойдут на его увеличение, чтобы избежать возможного... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:04

2023-01-20T14:04

2023-01-20T14:04

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти США практически наверняка вновь решат проблему с потолком госдолга, как это уже было неоднократно, и пойдут на его увеличение, чтобы избежать возможного дефолта, который по-прежнему является лишь "страшилкой", считают опрошенные РИА Новости эксперты. История с потолком госдолга, который вновь достиг очередного предела в размере 31,4 триллиона долларов, повторялась в США уже множество раз. "Это любимая тема для торга между республиканцами и демократами – республиканцы требуют сокращения расходов в обмен на повышение потолка, интрига затягивается на недели и месяцы, дата предполагаемого технического дефолта становится все ближе, рынки переживают, Минфин уговаривает политиков – и в результате конгресс приходит к компромиссу, в очередной раз повышая потолок госдолга в обмен на какие-то уступки со стороны исполнительной власти", - рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Власти США, конечно, пойдут на увеличение потолка госдолга, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. "Этот вопрос встает достаточно часто в конгрессе и становится орудием шантажа в двухпартийной борьбе. Доходило до того, что федеральные служащие не работали какое-то время, но в конце концов, вопрос с потолком всегда решался ожидаемо положительно", - сказал он. "Практически наверняка в итоге проблема вновь будет решена, однако перед этим предстоят бурные дебаты и, возможно, периоды повышенной волатильности на финансовых рынках. Не исключено, что в этом случае их придется гасить временными интервенциями со стороны Минфина США и/или ФРС", - продолжает Беленькая. Грозит ли США дефолт Как показала история, в свете рассматриваемого вопроса потолка госдолга дефолт США не грозит даже технический, говорит Короев. "Политики будут пытаться решать свои проблемы, готовясь к президентской кампании будущего года, однако всем очевидно, что рукотворный дефолт США – сценарий с неприемлемо высокими издержками для американского бюджета, бизнеса, населения (стоимость заимствований для них может вырасти резко и надолго) и в целом для мировых финансовых рынков", - говорит Беленькая. "С другой стороны, пока доллар США остается основной мировой резервной валютой, никаких объективных причин для дефолта эмитента этой валюты нет. Хотя все-таки и в этом случае в долгосрочной перспективе целесообразнее более ответственная политика в отношении бюджетных дефицитов и госдолга", - добавила она. Отношение госдолга США к ВВП в 2014 году превысило 100%, а в 2020 году, по данным МВФ, достигло рекордных (по крайней мере, за послевоенную историю) 134%, опустившись до 128% в 2021 году. "Это, конечно, много, но до 150% ВВП в Италии и тем более 262% в Японии еще далеко", - отметила эксперт "Финама". В прежние времена такой уровень госдолга вызывал бы серьезную обеспокоенность рынков и рейтинговых агентств, однако за последние десятилетия, совпавшие с периодом низких процентных ставок, рынки привыкли, что тело долга, как правило, не выплачивается, а рефинансируется, поэтому высокий уровень долговой нагрузки не так уж страшен, главный вопрос – в доверии к способности эмитента обслуживать проценты по долгу и к валюте долга, заключила она. Экстраординарные меры Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта. "Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы. Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов, министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Ранее она предупреждала, что имеющихся у министерства резервов хватит до начала лета, после чего становится возможен дефолт. Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html

https://ria.ru/20230119/defolt-1846072765.html

https://ria.ru/20221006/bankrotstvo-1821853997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, сша, джанет йеллен, альберт короев, федеральная резервная система сша