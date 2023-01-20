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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 20.01.2023
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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 20.01.2023
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:23
2023-01-20T17:23
общество
москва
погода
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 миллиметров ртутного столба, это на 19 миллиметров выше климатической нормы", - рассказал Синенков. Также он отметил, что атмосферное давление будет повышаться постепенно. Со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, а в среду и четверг опуститься уже до значений климатической нормы.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
17:23 20.01.2023
 
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

В Москве в начале следующей недели ожидают высокое атмосферное давление

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 миллиметров ртутного столба, это на 19 миллиметров выше климатической нормы", - рассказал Синенков.
Также он отметил, что атмосферное давление будет повышаться постепенно. Со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, а в среду и четверг опуститься уже до значений климатической нормы.
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