https://ria.ru/20230120/davlenie-1846333276.html
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 20.01.2023
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:23
2023-01-20T17:23
2023-01-20T17:23
общество
москва
погода
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 миллиметров ртутного столба, это на 19 миллиметров выше климатической нормы", - рассказал Синенков. Также он отметил, что атмосферное давление будет повышаться постепенно. Со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, а в среду и четверг опуститься уже до значений климатической нормы.
https://ria.ru/20171124/1509542267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
В Москве в начале следующей недели ожидают высокое атмосферное давление
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 миллиметров ртутного столба, это на 19 миллиметров выше климатической нормы", - рассказал Синенков.
Также он отметил, что атмосферное давление будет повышаться постепенно. Со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, а в среду и четверг опуститься уже до значений климатической нормы.