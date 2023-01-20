https://ria.ru/20230120/davlenie-1846333276.html

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 20.01.2023

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:23

2023-01-20T17:23

2023-01-20T17:23

общество

москва

погода

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повышение атмосферного давления ожидается в столице на выходных, оно достигнет максимума в понедельник, превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 миллиметров ртутного столба, это на 19 миллиметров выше климатической нормы", - рассказал Синенков. Также он отметил, что атмосферное давление будет повышаться постепенно. Со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, а в среду и четверг опуститься уже до значений климатической нормы.

https://ria.ru/20171124/1509542267.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода