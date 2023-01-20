https://ria.ru/20230120/cheburashka-1846374310.html

Захарова назвала абсурдом объявление Чебурашки оккупантом на Украине

Захарова назвала абсурдом объявление Чебурашки оккупантом на Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Захарова назвала абсурдом объявление Чебурашки оккупантом на Украине

Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного дошла до абсурда, объявив оккупантом Чебурашку, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:25

2023-01-20T19:25

2023-01-20T19:25

чебурашка

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

культура

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного дошла до абсурда, объявив оккупантом Чебурашку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ СМИ публикует сайт МИД РФ. Захарова обратила внимание, что "на Украине 2023 год начался под знаком очередных попыток отмены российской культуры и введения запретов в отношении российских и украинских общественных деятелей, работников культуры, журналистов и блогеров. Седьмого и 11 января Владимир Зеленский своими указами ввел санкции в отношении более 300 граждан России, Украины и Белоруссии". "На этом репрессивная машина киевского режима не остановилась. Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом" известного мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России. Однако Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра", - сказала дипломат. По ее мнению, если так пойдет и дальше, "остается только гадать, в каких еще детских сказках украинским горе-политикам будут мерещиться "оккупанты" и кто следующий попадет под их санкции".

https://ria.ru/20230118/cheburashka-1845821416.html

https://ria.ru/20230116/personazhi-1844693735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чебурашка, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, культура