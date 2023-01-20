Захарова назвала абсурдом объявление Чебурашки оккупантом на Украине
Захарова заявила, что Украина дошла до абсурда, объявив Чебурашку оккупантом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного дошла до абсурда, объявив оккупантом Чебурашку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ СМИ публикует сайт МИД РФ.
Захарова обратила внимание, что "на Украине 2023 год начался под знаком очередных попыток отмены российской культуры и введения запретов в отношении российских и украинских общественных деятелей, работников культуры, журналистов и блогеров. Седьмого и 11 января Владимир Зеленский своими указами ввел санкции в отношении более 300 граждан России, Украины и Белоруссии".
"На этом репрессивная машина киевского режима не остановилась. Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом" известного мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России. Однако Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра", - сказала дипломат.
По ее мнению, если так пойдет и дальше, "остается только гадать, в каких еще детских сказках украинским горе-политикам будут мерещиться "оккупанты" и кто следующий попадет под их санкции".