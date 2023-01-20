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Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме - РИА Новости, 20.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230120/cheburashka-1846271101.html
Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме
Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме - РИА Новости, 20.01.2023
Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме
В Госдуме 25 января состоится показ "Чебурашки", посмотреть фильм депутатов приглашает комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:41
2023-01-20T14:41
культура
новости культуры
кино и сериалы
михаил матвеев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Госдуме 25 января состоится показ "Чебурашки", посмотреть фильм депутатов приглашает комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев. "Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку", - сообщил в своем телеграм-канале Матвеев, прикрепив анонс для депутатов и сотрудников аппарата. Согласно тексту анонса, показ пройдет 25 января в 17.00 в Малом зале Думы. "Семейная комедия, покорившая сердца российских зрителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной Думе в 2023 году", - указывается в анонсе. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей. По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, михаил матвеев, госдума рф, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Россия
14:41 20.01.2023
 
Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме

Фильм "Чебурашка", самый кассовый в истории российского проката, покажут в Госдуме

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Госдуме 25 января состоится показ "Чебурашки", посмотреть фильм депутатов приглашает комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев.
"Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку", - сообщил в своем телеграм-канале Матвеев, прикрепив анонс для депутатов и сотрудников аппарата.
Согласно тексту анонса, показ пройдет 25 января в 17.00 в Малом зале Думы. "Семейная комедия, покорившая сердца российских зрителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной Думе в 2023 году", - указывается в анонсе.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей.
По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
Кадр из фильма Чебурашка
18 января, 19:23Культура
"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМихаил МатвеевГосдума РФРоссия
 
 
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