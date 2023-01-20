https://ria.ru/20230120/cheburashka-1846271101.html

Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме

Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме - РИА Новости, 20.01.2023

Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме

В Госдуме 25 января состоится показ "Чебурашки", посмотреть фильм депутатов приглашает комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:41

2023-01-20T14:41

2023-01-20T14:41

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Госдуме 25 января состоится показ "Чебурашки", посмотреть фильм депутатов приглашает комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев. "Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку", - сообщил в своем телеграм-канале Матвеев, прикрепив анонс для депутатов и сотрудников аппарата. Согласно тексту анонса, показ пройдет 25 января в 17.00 в Малом зале Думы. "Семейная комедия, покорившая сердца российских зрителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной Думе в 2023 году", - указывается в анонсе. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей. По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.

https://ria.ru/20230118/cheburashka-1845821416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кино и сериалы, михаил матвеев, госдума рф, россия