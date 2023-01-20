Фильм "Чебурашка" покажут в Госдуме
Фильм "Чебурашка", самый кассовый в истории российского проката, покажут в Госдуме
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Госдуме 25 января состоится показ "Чебурашки", посмотреть фильм депутатов приглашает комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев.
"Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку", - сообщил в своем телеграм-канале Матвеев, прикрепив анонс для депутатов и сотрудников аппарата.
Согласно тексту анонса, показ пройдет 25 января в 17.00 в Малом зале Думы. "Семейная комедия, покорившая сердца российских зрителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной Думе в 2023 году", - указывается в анонсе.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей.
По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.