https://ria.ru/20230120/caesar-1846144472.html
В Дании пожалели об отправке своих гаубиц Caesar Украине
В Дании пожалели об отправке своих гаубиц Caesar Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В Дании пожалели об отправке своих гаубиц Caesar Украине
Передача Украине гаубиц Caesar стала "болезненным" шагом, который лишил Данию важного элемента обороны, заявил в беседе с газетой Berlingske старший научный... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T06:19
2023-01-20T06:19
2023-01-20T10:30
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Передача Украине гаубиц Caesar стала "болезненным" шагом, который лишил Данию важного элемента обороны, заявил в беседе с газетой Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.Накануне Копенгаген решил передать Киеву все 19 САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.По словам эксперта, в данном случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляет основу боевых возможностей армии страны. "Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается", — посетовал он.По словам Кристенсена, Дания годами ожидала появления этой артиллерийской системы, французские гаубицы планировалось включить в состав формирующейся бригады численностью в четыре тысячи человек.Эксперт также раскритиковал заявление министра обороны страны Якоба Эллеманна-Енсена о том, что работа по поиску замены Caesar уже ведут. Найти другую подобную систему можно, однако в настоящее время заказы на военную технику делает "весь мир". "Это значит, что вы не можете просто найти 19 альтернативных орудий", — резюмировал Кристенсен.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230120/spor-1846139617.html
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в мире, сергей лавров, украина, дания, россия, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Дания, Россия, НАТО
06:19 20.01.2023 (обновлено: 10:30 20.01.2023)
В Дании пожалели об отправке своих гаубиц Caesar Украине
Аналитик Кристенсен: отправка гаубиц Украине лишила Данию важного элемента обороны
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Передача Украине гаубиц Caesar стала "болезненным" шагом, который лишил Данию важного элемента обороны, заявил в беседе с газетой Berlingske
старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
Накануне Копенгаген решил передать Киеву все 19 САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.
По словам эксперта, в данном случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляет основу боевых возможностей армии страны.
"Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается", — посетовал он.
По словам Кристенсена, Дания годами ожидала появления этой артиллерийской системы, французские гаубицы планировалось включить в состав формирующейся бригады численностью в четыре тысячи человек.
Эксперт также раскритиковал заявление министра обороны страны Якоба Эллеманна-Енсена о том, что работа по поиску замены Caesar уже ведут.
"Была причина, по которой министерство обороны Дании решило купить эти французские орудия. Это система, адаптированная к потребностям датской армии", — указал он.
Найти другую подобную систему можно, однако в настоящее время заказы на военную технику делает "весь мир".
"Это значит, что вы не можете просто найти 19 альтернативных орудий", — резюмировал Кристенсен.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.